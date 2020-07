GeForce NOW: molte altre novità questa settimana

In aggiunta alle nuove release Game Ready di questa settimana su GeForce NOW, ci sono molte altre novità da non perdere

GeForce NOW ottiene il supporto per i filtri di gioco NVIDIA Freestyle

Destiny 2 godrà della funzionalità NVIDIA Highlights: attraverso il riconoscimento intelligente delle immagini, grazie ai nostri server cloud, sarà possibile rilevare automaticamente i momenti più salienti nei giochi

godrà della funzionalità NVIDIA Highlights: attraverso il riconoscimento intelligente delle immagini, grazie ai nostri server cloud, sarà possibile rilevare automaticamente i momenti più salienti nei giochi La Steam Summer Sale sta prendendo forma con oltre 100 giochi ad accesso istantaneo che ne faranno parte

Libera il tuo stile

NVIDIA Freestyle – filtri di gioco che possono essere applicati e utilizzati mentre si gioca – stanno arrivando anche per i membri di GeForce NOW.

E’possibile quindi cambiare l’aspetto e il “mood” del vostro gioco con modifiche al colore o alla saturazione, o addirittura applicando filtri drammatici come l’HDR. Il freestyle è integrato a livello di driver per una perfetta compatibilità con i giochi supportati.

Disponibile oggi nelle applicazioni per PC e macOS di GeForce NOW, i membri possono utilizzare l’overlay in-game (CTRL-G su Windows o Cmd-G su macOS) per applicare filtri, regolare le scorciatoie, visualizzare la Galleria e molto altro. Non vediamo l’ora di vedere con quanta creatività i nostri membri utilizzeranno questi filtri nei loro giochi preferiti!

Quei momenti salienti sono stati addirittura immortalati sulla Luna

Questa settimana, siamo entusiasti di aggiungere il supporto di NVIDIA Highlights per Destiny 2.

Lo sparatutto multiplayer free-to-play di Bungie ora fa uso del nostro riconoscimento intelligente delle immagini per rilevare e catturare automaticamente i momenti più importanti del gioco, in questo modo i Guardiani potranno condividere e ricordare il raid una volta completato e, ad esempio, la splendida vittoria di Crucible o la più fortunata goccia di engram non saranno solo dei momenti da poter ricordare. Questa funzione, NVIDIA Highlights, continuerà a coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Destiny 2 si aggiunge quindi a una lista crescente di giochi supportati da Highlights e l’elenco completo si trova qui. Restate sintonizzati per vedere quali altri giochi otterranno questo supporto e quando aggiungeremo quello per macOS!

Steam Summer Sale Heating Up

GeForce NOW collega i membri alle library di giochi provenienti da store popolari come Steam. In questo modo, quando inizia una vendita su Steam, i membri di GeForce NOW possono avere accesso alle stesse fantastiche offerte speciali. Con questa premessa, è bene ricordare che oltre 100 giochi ad accesso istantaneo parteciperanno alla Steam Summer Sale, tra cui alcuni dei titoli più popolari come:

ARK: Survival Evolved, Dead by Daylight, Destiny 2, Euro Truck Simulator 2, Hearts of Iron IV, Mount & Blade: Bannerlord II, Payday 2, Rocket League, Rust, Satisfactory, Terraria, The Witcher 3 e tanti altri.

Game Ready su GeForce NOW

L’impegno da parte di NVIDIA nel rilasciare ogni settimana nuovi incredibili giochi su GeForce NOW, continua, e anche questo giovedì torna con l’appuntamento “Game Ready su GeForce NOW”.

Lanciarsi nella propria sessione di gioco non appena accendi la console: questo è quello che significa essere “Game Ready su GeForce NOW”! L’esperienza è stata ottimizzata per il cloud gaming e include miglioramenti delle performance. NVIDIA gestisce gli aggiornamenti e le patch del gioco, e quando un titolo supporta l’RTX, questo garantisce una grafica meravigliosa.

Questa settimana il servizio lancia 12 giochi, e tra questi vi sono nuovi e vecchi titoli come, ad esempio, Trackmania.

E ogni volta che l’Epic Vault rilascerà fantastici giochi gratuiti, noi saremo pronti a lavorare per portarli anche su GeForce NOW. Questa settimana ci stiamo dedicando a Conan Exiles e Hue. Tenete gli occhi aperti e rimanente aggiornati per le conferme del giovedì, quando lanceremo un nuovo gioco nel nostro servizio.

Di seguito, la lista completa dei giochi.

Game Ready su GeForce NOW Lancio del giovedì

I giochi saranno disponibili intorno alle 19:00

Adesso su GeForce NOW:

Trackmania (nuovo lancio del gioco su Epic & Uplay – 1 Luglio)

(nuovo lancio del gioco su Epic & Uplay – 1 Luglio) Conan Exiles (Epic Games Store)

Desperados III (Epic)

Far Cry 3: Blood Dragon (Epic & Uplay)

Hue (Epic)

Lethal League

Lost Castle

Mount & Blade II: Bannerlord (Epic)

Serial Cleaner

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Epic)

Subnautica (Epic)

Torna su GeForce NOW:

The Isle

Leggi su insidethegame.home.blog