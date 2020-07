Bollettino Coronavirus, Casertano: 79 positivi, chiusa azienda

Bollettino del Ministero della salute sulla situazione dei coronavirus in Italia. Notizie dal 1 luglio. Anche la Puglia sorride.

Nelle ultime 24 ore, nessun nuovo caso di infezione e nessun decesso in Puglia. La cifra contro 2.4133 tamponi realizzati. Al momento ci sono 112 persone infette (4.530 casi registrati in totale). Sono stati recuperati 3.873 pazienti, mentre 545 sono vittime dell'emergenza.

I 110 casi di polmonite "non classificabile" registrati tra novembre e gennaio presso l'ospedale di Alzano, potrebbero non avere alcuna relazione con il coronavirus.

Nessuno dei 3.000 casi di polmonite registrati tra ottobre e gennaio in Veneto "non ha rivelato la presenza di Covid". Andrea Crisanti, professore di microbiologia e microbiologia clinica a Padova e consulente dei procuratori di Bergamo che stanno indagando sulla gestione delle emergenze, lo ha detto all'ANSA.

79 persone risultarono positive per Covid in Campania nel Casertano, tutti i casi legati all'epidemia registrata a Mondragone. La maggior parte delle persone infette vive in città. Una fattoria a Falciano del Massico è stata chiusa, dove 27 lavoratori erano positivi, legati anche allo scoppio nei vecchi edifici Cirio. Il bollettino pubblicato dal Dipartimento della Salute per oggi, 1 luglio, riporta 182 nuove infezioni e 21 decessi nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo, il secondo turno di controllo nei centri dei club di Serie A prosegue con i pool di ispezione della Procura federale, che come al solito hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai campioni e ai test sierologici effettuati da tutti membri del gruppo: oggi hanno visitato Roma e Torino.