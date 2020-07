LG TONE FREE TRUE WIRELESS ARRIVANO IN ITALIA

RICOMPENSE TRIPLE NELLE MODALITÀ RESA DEI CONTI, TRA CUI LA SERIE IN EVIDENZA CORSA ALLE ARMI. In più, rifornimenti gratis per Commercianti e Distillatori e altro

Gli scontri sono sempre un’occasione per ottenere soldi e onore, specialmente grazie alle modalità Resa dei conti e alla Serie in evidenza di questa settimana, Corsa alle armi, che offrono ricompense triple fino al 6 luglio.

Mantieni la tua attività a regime. Non perdere l’occasione di fare scorte, specialmente se hai in piedi un’attività imprenditoriale: i rifornimenti per i Commercianti e i rifornimenti di macerato per i Distillatori sono gratis per tutta la settimana. Se vuoi lanciarti nel mondo del commercio, sappi che il Tavolo da macellaio è disponibile con uno sconto di 5 Lingotti d’Oro.

I Collezionisti che recupereranno il Quarto di dollaro del 1792, una bottiglia di Old Tom Gin e l’Anello con onice Aubrey, consegnandoli a Madame Nazar e completando così la collezione Veterano, verranno riccamente ricompensati dalla venditrice itinerante sia in termini di reputazione che in termini monetari.

Nell’evento di questa settimana, troverai filo da torcere durante le tue scorribande: non farti cogliere alla sprovvista.

-40% su tutte le armi da fuoco

-50% sulle armi corpo a corpo

-50% sulle armi da lancio

-60% sulle munizioni

-40% sulle Note

Olio per armi gratis

