Fake news : Stefano De Martino e il flirt con Maria Rosaria Leone

Maria Rosaria Leone non sarebbe dietro la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Da giorni si dice che il bel napoletano abbia avuto una relazione con una ballerina Made in Sud, ma ora sta arrivando la smentita ufficiale. La ragazza è al centro del gossip nonostante fosse lontana dai riflettori. Maria Rosaria Leone è stata una ballerina per un periodo nel programma ora guidato da Stefano De Martino, ma ha lasciato questo mondo quattro anni fa.

Anche la giovane donna è diventata madre ed è per questo motivo che ha deciso di dedicarsi interamente al bambino, anche i suoi social network sono assolutamente riservati, tanto che il profilo Instagram è privato. La donna aveva usato i social media per negare il rapporto con l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi: “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”. aveva spiegato.

E dopo le sue parole, è la volta dell'ufficio stampa di Stefano De Martino. Se all'inizio il padre di Santiago preferiva il silenzio, ora era necessario un comunicato stampa per chiarire: “Mi vedo costretto a dover smentire la notizia da voi lanciata sulla vita privata del mio assistito”, la nota è stata indirizzata al giornale che per primo ha fatto trapelare tale indiscrezione.

Inoltre, anche il conduttore radiofonico Gianni Simioli, vicino a conoscenti della ragazza ha spiegato: “Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo”.