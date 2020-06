Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si rilassano in barca

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti si sono nuovamente mostrate sui social network dopo aver trascorso il fine settimana al mare.

Per l'occasione, la bellissima mamma e figlia hanno organizzato una gita in barca con tutta la famiglia. Ma la presentatrice e la figlia maggiore non hanno mancato di intrattenere i loro numerosi fan ..

Mentre pubblicizzava i suoi prodotti per il benessere, ad un certo punto, Michelle Hunziker con un barattolo tra i "ciapet" di Aurora, producendo una risatina. . “Sta su da solo” ha commentato sempre più divertita, aggiungendo: “Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet”. In un'altra storia su Instagram, la showgirl svizzera ha anche dichiarato: "Annientiamo la buccia d’arancia del kaiser". In conclusione, a sostegno di una foto scattata dalla stessa Aurora Ramazzotti, Michelle si è lanciata in mare.