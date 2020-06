Il Coronavirus colpisce anche il cervello: sintomi nel 75% dei malati

Non solo i polmoni, ma il. Si verifica insecondo uno studio condotto dall'ospedale San Paolo e dall'Università Statale di Milano, in collaborazione con i principali centri neurologici dei paesi europei. La ricerca, pubblicata sull'European Journal of Neurology, le principali malattie riscontrate vanno dal mal di testa alla mialgia e all'encefalopatia.

La ricerca - condotta dalla Clinica Neurologica III dell'ospedale San Paolo di Asst Santi Paolo e Carlo, e dal centro di ricerca 'Aldo Ravelli' di UniMi - si basava su un sondaggio condotto attraverso questionari online di 17 domande , distribuito ai medici europei coinvolti nella lotta contro la pandemia di coronavirus di Sars-CoV-2. Sono stati raccolti oltre 2.300 questionari che riportavano la presenza di sintomi neurologici in circa il 75% dei pazienti. Per gli autori, lo studio suggerisce che "un nuovo capitolo si sta aprendo nei libri di neurologia" e che "i neurologi svolgeranno un ruolo importante nella gestione della pandemia e dei suoi risultati".

Spiega Alberto Priori, direttore della Clinica :"I meccanismi responsabili dell'interessamento neurologico sono molteplici . Possono essere diretti per effetto della diffusione del virus nel tessuto nervoso, come dimostrato proprio qui al Polo universitario San Paolo dove per la prima volta è stato identificato col microscopio elettronico il virus e i danni tissutali correlati all'infezione". Ma "ci sono anche meccanismi indiretti, come per esempio l'importante attivazione della coagulazione del sangue, che possono portare a ictus. L'importanza dello studio - evidenzia l'esperto - è che a livello europeo si è dimostrato che i sintomi neurologici sono frequentemente riscontrabili". Ora saranno da "valutare le complicanze neurologiche tardive dell'infezione - sottolineano da San Paolo e UniMi - poiché in molti dei pazienti più gravi poi guariti si riscontrano alterazioni neurologiche che richiedono uno stretto monitoraggio e la collaborazione tra molti specialisti con un percorso riabilitativo complesso che può essere anche molto lungo".