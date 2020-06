Innovazioni tecnologiche in ambito sportivo

La tecnologia fa progressi di giorno in giorno e contemporaneamente osserviamo miglioramenti in qualsiasi ambito della nostra vita, persino nello. Ogni anno glie se si confrontano le modalità odierne di praticare alcuni sport con quelle di qualche decennio fa è evidente come siano cambiate tante cose e ciò è dovuto soprattutto alle conquiste tecnologiche. La tecnologia realizza infatti di anno in anno dei miglioramenti che hanno ripercussioni sul

Non è di certo una novità che la tecnologia stia raggiungendo tutti gli ambiti della nostra vita, basti pensare a quante cose facciamo ogni giorno con gli smartphone e i PC, li utilizziamo per lavorare ma anche nei momenti di svago ascoltando la musica, leggendo, comunicando con gli amici o giocando.

Vediamo di seguito 5 tecnologie che si stanno applicando allo sport e quali benefici stanno dando agli sportivi.

Uno strumento molto utilizzata nel tennis professionale ma non solo. Capita spesso che durante una partita emessa in TV venga mostrato un replay in cui si vede con chiarezza se la palla è caduta dentro o fuori dal campo. L’occhio di falco si basa su calcoli di triangolazione a partire da una sequenza di immagini e misurazioni del tempo registrate da diverse video camere che permettono di calcolare la traiettoria della palla e sapere con precisione millimetrica dove è caduta rispetto alla linea di campo.

Si tratta di dispositivi accolti con fervore da sportivi di ogni tipo, dagli agonisti a quelli della domenica mattina. Hanno spesso l’apparenza di un orologio da polso e controllano le pulsazioni cardiache e a volte anche altre variabili fisiologiche che è bene avere sotto controllo quando si praticano sport intensi come la corsa, il ciclismo o il nuoto. Grazie ad essi è facile capire come lavora il proprio corpo e non portarlo al limite.

Oggigiorno le lesioni sportive non vengono trattate solo con la fisioterapia, la medicina rigenerativa è infatti sempre più popolare per trattare tessuti danneggiati e viene offerta in centri molto specializzati che utilizzano infiltrazioni di diverso tipo per aiutare il paziente a recuperare quanto prima la forma fisica.

Il grafene è un materiale composto da un unico strato di atomi di carbonio uniti con molta forza con una struttura che ricorda quella degli alveari delle api. Si tratta del materiale più resistente che si conosce al momento e ciò, combinato alla sua particolare leggerezza, fa sì che venga utilizzato con sempre maggiore frequenza nello sport.

Con il grafene si realizzano racchette di tennis, tavole da surf, sci, caschi, ecc.

Non tutte le innovazioni tecnologiche in ambito sportivo hanno un lieto fine; durante i mondiali all’aria aperta di Roma, nel 2009,vennero battuti 15 record del mondo in tre giorni. La causa di ciò era da ricercare nei nuovi costumi da bagno che coprivano gran parte del corpo e miglioravano le capacità degli sportivi come quella di galleggiare, si calcolò che arrivarono ad avere circa 50 centesimi di secondo di vantaggio rispetto alla media.