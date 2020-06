GTA ONLINE: Bonus night club e su Velocità esplosiva

Questa settimana i proprietari di night club intascheranno profitti stellari, a cominciare dal raddoppio delle entrate. Passa dall’ufficio del tuo night club per assicurarti di avere abbastanza spazio libero nella cassaforte e, già che ci sei, scatenati in pista per dare il buon esempio agli avventori.

Se l’idea di procurare a qualcuno beni di contrabbando in cambio di vile denaro ti stuzzica e non hai paura di sporcarti le mani, sappi che le Lotte tra business fruttano ricompense doppie. Fa’ attenzione: dovrai competere con dei rivali per conquistare il bottino. Gli squali sentono l’odore del sangue, e se guidano veicoli corazzati sono ancora più pericolosi…

In Velocità esplosiva (Remix) dovrai andare a tavoletta per sopravvivere; basterà staccare il piede dall’acceleratore per un istante e una bomba collegata al tuo tachimetro ti farà flambè. Una squadra di Aggressori farà del suo meglio per farti arrostire, mentre i Difensori cercheranno di proteggerti a ogni costo! Se ti sembra troppo rischioso, pensaci due volte, anzi tre: Velocità esplosiva (Remix) offre ricompense triple a tutti, per tutta la settimana.

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per vincere diversi premi, come dei capi d’abbigliamento o persino un nuovo veicolo! Il primo premio della settimana è la Declasse Scramjet, un’auto versatile con una livrea sgargiante.



SCONTI

Abbiamo un sacco di sconti sulle proprietà immobiliari, tra cui night club, clubhouse e stabilimenti dell’MC, oltre che su una serie di veicoli da urlo.

Night club

Del Perro, Vespucci Canals, Strawberry, LSIA, Mission Row, La Mesa, Cypress Flats, West Vinewood, Downtown Vinewood, Elysian Island

Clubhouse dell’MC

Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (Paleto Boulevard 1 e 68), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach

Stabilimenti dell’MC

Uffici documenti falsificati, fabbriche di banconote contraffatte, serre per la coltivazione di erba, laboratori di metanfetamina, garage per la produzione di cocaina

Pegassi Tezeract

Altri veicoli in saldo

Överflöd Tyrant – 40% di sconto

Imponte Ruiner 2000 – 40% di sconto

Imponte Nightshade – 40% di sconto

B-11 Strikeforce – 40% di sconto

Vapid Festival Bus – 50% di sconto

TWITCH PRIME

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il loro account di Twitch Prime a quello del Social Club possono ottenere questa settimana il nuovo bonus settimanale di 200.000 GTA$. Chi ha giocato a GTA Online nelle ultime 4 settimane riceverà anche un bonus aggiuntivo di altri 200.000 GTA$ (i GTA$ bonus saranno depositati sul conto presso la Maze Bank entro 72 ore). Se hai perso quest’occasione, resta sintonizzato sul Newswire di Rockstar per non perderti l’annuncio di altri bonus in GTA$ di GTA Online.

È inoltre ancora possibile ottenere un rimborso completo sull’acquisto della sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay, oltre a sconti speciali sulla roadster Declasse Mamba (-70%) e sul velivolo V-65 Molotok (-80%).

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

