Review Party ” Momo” di Jonathan Garnier e Rony Hotin

Oggi sono qua per parlarvi di Momo, opera vincitrice di numerosi premi in Francia, terra di provenienza di questa dolce Graphic Novel.

Attenzione! Questa recensione contiene spoiler, quindi se siete intenzionati a leggerlo, o se lo state leggendo, ripassate al termine della vostra lettura!

Ideata dalla mente di Jonathan Garnier e disegnata dal bravissimo Rony Hotin, pubblicata dalla casa editrice Francese Tunué, che ringrazio per averci inviato la copia cartacea per recensirlo.

Le vicende trattate narrano di Momo, una bambina molto vivace che spesso a causa del lavoro del padre che fa il pescatore su un peschereccio, è costretta a vivere per diverse settimane da sua nonna.

Man mano che i giorni passano, Momo esplora il piccolo paese che la circonda, conoscendo strambi personaggi e coetanei.

Nel suo vagare Momo conoscerà Francoise una ragazza più grande di lei che sta passando le vacanze li, e nonostante la differenza di età le due diventeranno molto unite, soprattutto a causa di alcuni avvenimenti che coinvolgeranno entrambe.

La storia andrà avanti placidamente, muovendosi negli splendidi disegni dallo stile di Rony e che ricordano vagamente quelli del Maestro Miyazaki.

L’idillio purtroppo non durerà molto per la bambina.

Leggi su illabirintodeilibri