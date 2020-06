Casino reali o online? Ecco cosa scegliere e perché

Quello tra il popolo italiano e il gioco d’azzardo è senza ombra di dubbioun legame storico, ampiamente diffuso e radicato in maniera profonda: ovviamente l’attività si è diffusa nel corso degli anni in tutto il mondo ed è praticata davvero ovunque, ma in pochi luoghi è così apprezzata come nel nostro paese.

Eppure negli ultimi anni anche l’Italia è stata partecipe di quel cambiamento generale che ha coinvolto tutte le attività e i settori, ovunque: la digitalizzazione. Tutto è sempre più tecnologico, e ogni ambito si trasforma creando un parallelo virtuale di ciò che già esiste, se non soppiantando i luoghi fisici. Così pure è accaduto per il gaming, che da fisico è divenuto sempre più online grazie ai casino live.

Ma quali sono le vere differenze tra i casinò reali e quelli virtuali? Che cosa separa questi due volti della medesima medaglia? E soprattutto quale dei due è meglio scegliere per un aspirante giocatore e per quale motivo?Proviamo ad analizzare la situazione e arrivare a tutte le risposte.

Tutte le possibilità del gaming online

Come vedremo in seguito ad oggi il gioco virtuale è sempre più apprezzato, in Italia e nel mondo, e in davvero poco tempo è arrivato a registrare numeri da record in costante aumento. Le motivazioni di questa crescita possono essere abbastanza facilmente ricondotte alla natura stessa del gaming sul web, e in particolare ai vantaggi che questa soluzione offre rispetto ai luoghi fisici.

Se infatti è vero che la tradizione ha una grande quantità di fascino e che i vari luoghi adibiti a questa attività offrono un punto di ritrovo per gli appassionati del gioco d’azzardo, anch’essi si ritrovano costretti a constatare i grandi benefici che i giocatori possono trarre dall’alternativa online. Casinò, sale giochi, centri scommesse e chi più ne ha più ne metta possono fornire un servizio impeccabile, ma sotto alcuni punti di vista non sono in grado di pareggiare l’offerta del virtuale.

Il vero punto di forza del gaming online è infatti da analizzare in termini di comodità: assoluta, quella offerta dai casinò virtuali. Gli utenti hanno infatti modo di accedere a qualsiasi campo da gioco ovunque essi si trovino, e in ogni momento della propria giornata: si tratta quindi di una comodità totale sia dal punto di vista spaziale che da quello temporale.

E in unione a questi fattori, bisogna anche sottolineare come essi comportino anche ulteriori conseguenze positive per la giocabilità e la fruibilità da parte dei gamers: completamente estinte infatti le code per poter partecipare a qualsivoglia gioco, poiché i campi sono infiniti e così anche le partite, che possono avere inizio nel momento stesso in cui l’utente ne sente il desiderio.

Casinò online: il boom e gli aspetti negativi

In effetti questo aspetto sembra fare davvero la differenza: i numeri sono dalla parte del gaming online, e ne certificano una crescita che non è solo clamorosa ma che si sviluppa anche in via esponenziale. Appena pochi anni fa il virtuale ricopriva il 22% dell’incidenza sul paniere totale del settore, mentre oggi essa ammonta al 33% ovvero un terzo degli incassi complessivi.

Inoltre l’incremento è ormai una solida certezza da anni, con il 2019 che è stato l’anno dei record per il gaming online e un numero di utenti in costante crescita in quanto a presenze sulle piattaforme, così come anche quello relativo ai soldi spesi sui vari circuiti.

Lati negativi? Purtroppo esistono in tutti i campi, e in questo caso è innegabile il fatto che con lo sviluppo del settore siano aumentati anche i tentativi di truffa perpetrati online. Ecco perché è sempre necessario assicurarsi di utilizzare un casinò legale, sicuro e certificato.