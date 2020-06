Precipita durante un’escursione : Elisa Montanucci era andata in vacanza con la famiglia

Martedì 23 giugno si è svolto un vero dramma.

Erano usciti per un'escursione e quando non fu vista tornare a casa, suo marito suonò l'allarme. Originaria dell'Umbria, la donna viveva con il marito e 2 figli, di 8 e 10 anni, a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la famiglia era in vacanza a San Pietro, in Trentino. Martedì pomeriggio, i quattro membri della famiglia hanno deciso di fare un'escursione nella valle Aurina, vicino al lago Grießbach. Ad un certo punto, il marito con i 2 figli ha deciso di fermarsi perché i più piccoli erano stanchi.

Elisa Montanucci decise di non stare con loro, ma di continuare il viaggio da sola. Suo marito lanciò l'allarme nel pomeriggio quando non la vide tornare a casa. La ricerca è iniziata immediatamente dopo, i soccorritori sono riusciti a trovarla in pochi minuti, grazie al geolocalizzazione sul suo telefono. Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c'era nulla da fare. Gli agenti che sono intervenuti hanno trovato il suo corpo intorno alle 20:30.

La donna è precipitata nel vuoto e la caduta è stata fatale. Il corpo è stato trovato dall'elicottero Aiut Alpin in un burrone a circa 2.400 metri sul livello del mare. L'intera comunità è scioccata da questa tragica e improvvisa perdita.