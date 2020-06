Postina 41enne muore in un incidente : coinvolto il marito di Sabrina Benetton

Evelina Federigo, la 41enne postina che ha avuto un incidente quattro giorni fa durante il servizio, è deceduta Al volante della Porsche Panamera, Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto. Dopo l'incidente di giovedì 18 giugno lungo la Feltrina, che collega Treviso a Feltre, il vice procuratore di Treviso, Mara De Donà, ha aperto un caso di omicidio sulla strada.

Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida della Panda di Poste Italiane tentò di entrare nella Feltrina, all'incrocio tra via Argine e via Cal Trevisana, ma avrebbe colpito violentemente la Porsche di Boffa. La donna era stata salvata dai medici di Suem e trasportata in elicottero all'ospedale Ca 'Foncello di Treviso per urgenza.

L'ultima sezione del viadotto è stata posata dopo quasi 2 anni dopo il crollo del ponte Morandi. La campana di 41 anni, residente a Cascina in provincia di Pisa, è morta dopo tre giorni. La donna, arrivata a Montebelluna circa un anno fa, dove era stata assunta a tempo parziale da Poste Italiane, lascia suo marito e due figli.

"Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia disperazione alla famiglia per quello che è successo - ha detto Boffa, che ora potrebbe essere indagato per omicidio sulla strada - il mio cuore è spezzato per la scomparsa di questa giovane donna ".