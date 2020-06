Previsioni Meteo, temporali in arrivo e poi caldo

Il vasto campo ad alta pressione che ha conquistato l'Italia in questi giorni sta per subire un temporaneo indebolimento a causa di un vortice ciclonico che si avvicina alle Alpi. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi sarà un giorno prevalentemente soleggiato per la maggior parte delle aree. Le uniche note instabili si verificheranno nelle Alpi e in Calabria dove potrebbero scoppiare temporali e nella Sicilia orientale. Non è escluso che i temporali sulle colline alpine raggiungano le pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna di sera / di notte.

Da giovedì, l'approccio di un vortice alle Alpi aumenterà la frequenza dei temporali sulle Alpi. Tuoni, fulmini e grandine la sera cadranno sulle pianure medio / alte della Lombardia, del Veneto e del Piemonte orientale. I fenomeni, dato il calore accumulato durante il giorno, possono essere molto intensi. Nel resto d'Italia, continuerà ad essere soleggiato e caldo. Da venerdì, la pressione tornerà ad aumentare anche sulla pianura padana riportando il bel tempo. Fino al fine settimana, il sole continuerà a splendere in quasi tutta Italia, solo pochi temporali durante il giorno scoppieranno nelle Alpi. Le temperature inizieranno a salire bruscamente.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che con l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone a matrice subtropicale, i valori termici supereranno le medie del periodo. Durante il fine settimana e all'inizio della prossima settimana, le temperature massime raggiungeranno picchi di 36 ° C nel Nord (Emilia), 35 ° C nel Centro (Toscana) e anche 37-38 ° C nel Sud ( come in Puglia e Sicilia).