Alex Zanardi, c'è una buona notizia ma la prognosi rimane ancora riservata

La prognosi di Alex Zanardi rimane confidenziale anche se le sue condizioni sono stabili. Questo è quanto hanno affermato i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte nell'ultimo bollettino medico pubblicato poco prima di pranzo. Il pilota di Formula 1 rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Ecco cosa si aspettano nelle prossime settimane.

Alex Zanardi si scontrò con un veicolo pesante sulla strada 146 che collega Pienza a San Quirico D'Orcia. L'ex pilota di Formula 1 gravemente ferito è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena.

Dopo 2 operazioni, Alex Zanardi è in coma farmacologico, i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena : “In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici”.

Per Alex Zanardi prognosi ancora riservata : “Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata”.

C'è anche una buona notizia, secondo i medici le condizioni di Alex Zanardi sono serie ma stazionarie. Il tempo, nel suo caso, è un alleato. Più passano le giornate, più l'atleta spera di poterlo fare. Il suo corpo allenato sta combattendo bene e sembra aver resistito ai colpi. Il professor Oliveri aveva già detto che le cose potevano essere risolte nel tempo: “Sarà lunga, per almeno altri 10 forse anche 15 giorni resterà in coma farmacologico”.