Come è diventato famoso Kanye West?

Il mondo del rap non sarebbe semplicemente lo stesso senza l'incredibile,unico nel suo genere rapper che il mondo ama: Kanye West. La sua ascesa alla celebrità non è una storia normale. Semmai, la sua celebrità ha dimostrato che anche le celebrità non sono inclini a difficoltà finanziarie.

Solo pochi anni fa Kanye ha affermato di avere un debito di $ 35 milioni. Ma con il passare degli anni, Kanye West continua a diventare più famoso. Proprio quest'anno, come riporta RapTV, "il patrimonio netto di Kanye West è di $ 3,2 miliardi", rendendolo il rapper più ricco del mondo!

Ma come ha fatto Kanye West a diventare così famoso? Seguiteci mentre condividiamo il suo viaggio non così ordinario per diventare una leggenda del mondo rap.

Un'umile infanzia

Kanye West è nato sulla riva sud di Chicago. In giovane età i suoi genitori divorziarono, Kanye trascorse la maggior parte dei suoi primi anni vivendo con sua madre Donda, mentre si godeva le estati con suo padre Ray. Anche da giovane, Kanye era determinato a fare musicista. Quando era al liceo, aveva iniziato a lavorare in rete a Chicago con i produttori di musica e aveva ottenuto una borsa di studio all'American Academy of Art di Chicago.

I primi anni

Kanye West non ce l'ha fatta immediatamente come artista discografico. Invece, ha prodotto musica per artisti locali a Chicago attraverso la sua etichetta "chipmunk soul". Nel 2001 fece un grande salto e si trasferì a New York City, dove entrò in contatto con il già leggendario rapper Jay-Z. Ha prodotto non solo tracce per Jay-Z, ma per sua moglie Beyonce, Alicia Keys, John Legend, Janet Jackson e Chance the Rapper. Il mondo della musica non sarebbe lo stesso senza le capacità di produzione di Kanye.

Il primo successo

Kanye, mentre era un affermato produttore musicale, non era soddisfatto di essere l'uomo dietro le quinte. Quindi, ha lasciato il suo primo album da solista "The College Dropout", molto criticato da molti che credevano che Kanye West fosse troppo pulito per fare da rapper. Dopotutto, era solo un privilegiato, il ragazzo amorevole di Ralph Lauren! Mentre le canzoni non parlavano di droga e denaro, i testi risuonavano con la comunità amante del rap e il suo album di debutto fu un successo enorme! Uno dei brani del suo album era intitolato "Jesus Walks" e mostrava alla comunità rap che la religione può essere mescolata alla cultura rap. I testi non devono limitarsi a droghe, sesso e scandalo!

Un impero

Kanye ebbe successo come produttore e ancor più successo come rapper. Ma ciò che lo rese davvero famoso fu il suo marchio, che divenne noto come "Yeezy". Si è ramificato in altre imprese e ha creato il suo marchio "Yeezy" che ha reso il suo patrimonio di miliardi! Ad esempio, la sua prima linea di sneaker sarebbe venduta per migliaia di dollari e sarebbe stata afferrata da sneakerhead all'istante! Ha anche firmato un accordo con Adidas, in cui ha rilasciato un'intera gamma di sneaker che erano altrettanto popolari. Non sorprende che abbia anche lanciato la sua etichetta discografica GOOD Music.

La fama di Kanye West non è stata una storia di successo dall'oggi al domani. In effetti, ci sono voluti decenni di duro lavoro, migliorando le sue capacità e il networking con le persone giuste del settore per avere tutta la fama che ha conquistato. La storia di successo di Kanye West dimostra che se ti impegni, puoi anche costruire il tuo impero!