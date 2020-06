Cuneo fiscale, bonus di 100 euro in busta paga

Ne parla da alcuni mesi, presto sarà una realtà: ildovrebbe già essere diminuito a, un mese che inizierà tra pochi giorni. Ciò è stato confermato dalLaura Castelli questa mattina, che è stato anche invitato alla radio su RaiRadio1 e ha sottolineato che «una coerente riforma fiscale, la riduzione delle tasse deve essere completa. A me interessa poter chiudere il ragionamento sulla riduzione delle tasse, non c'è più tempo».

Il cuneo è un indicatore degli effetti della tassazione sul reddito dei lavoratori, sull'occupazione e sul mercato del lavoro ed è espresso in percentuale del costo del lavoro: secondo la definizione dell'OCSE, è il rapporto tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il costo totale del lavoro per il datore di lavoro. In termini più semplici, il cuneo fiscale rappresenta il costo del lavoro.

La legge finanziaria 2020 e il decreto 3/2020 (misure urgenti per ridurre l'onere fiscale sui dipendenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che sono diventati legge) prevedono la riduzione del cuneo fiscale sui salari dei dipendenti di sesso maschile e femminile. Un calo che porterà ad un aumento dello stipendio netto di 100 euro al mese e che sostituirà gli 80 euro del bonus Irpef (il vecchio bonus Renzi).

Non sarà per tutti, ma in base al reddito: i 100 euro netti saranno incassati da coloro che hanno un reddito fino a 28 mila euro (i redditi da 26601 a 28 mila erano precedentemente esclusi dal bonus Renzi). Tra € 28.001 e € 35.000, il bonus Irpef sarà riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale di € 80, mentre scenderà da € 0 a € 80 per coloro il cui reddito è compreso tra € 35.001 e €40.000.

Ecco come si calcola : Per un reddito compreso tra 28.0001 e 35mila euro, il bonus si calcola con la seguente formula: 480 + 120 x (35.000 - reddito lordo annuo)/7.000. Tra i 35mila e i 40.001 euro invece altra formula: 480 x (40.000 - reddito lordo annuo)/5.000.