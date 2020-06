Alex Zanardi come sta? la prognosi è ancora riservata, siamo fiduciosi

L'ospedale dove è ricoverato l'ex pilota di Formula 1 ha pubblicato un nuovo bollettino medico. Si ritiene che una fatale distrazione dall'uso del cellulare sia la causadue giorni fa. Infatti, un testimone e un video confermano che l'atleta paralimpico, durante la discesa lungo la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, avrebbero perso il controllo della bici a mano, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro il camion.

Il video di quasi un minuto - ripreso da un testimone dopo la gara in una deccapottabile golf e la testimonianza di un ciclista di Sinalunga - confermano che Alex Zanardi stava registrando un video sul suo telefonino durante la discesa.

Ecco il nuovo bollettino medico : “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di incidente stradale, la Direzione Sanitaria informa che il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata”.

Alessia Morani scrive per Il Messaggero, nell'impatto, Alex Zanardi avrebbe perso il suo casco e poi avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Il ciclista, che ha assistito all'incidente, ha spiegato ad alcuni amici : «Ho visto Alex planare sopra di me, schiantarsi sulla strada e poi atterrare fino a rotolare in una cunetta, sembrava come una lancia schizzata via dopo avere rimbalzato sull’oggetto colpito».

Seconda notte in terapia intensiva presso l'ospedale di Siena, dove è ricoverato dopo una neurochirurgia per fratture del cranio e del viso riportate nell'incidente con la bicicletta contro un camion a Pienza il 19 giugno. Le condizioni, che rimangono serie, sono stazionarie e il coma farmacologico continua. Sotto sedazione, continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici è costante.

Alex Zanardi «è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato, quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene» alle terapie. «Pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso». Lo ha il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena.