Alex Zanardi incidente, il bollettino: Gravissimo, ma stabile e in terapia intensiva

Alex Zanardi è ancora in "condizioni molto gravi", è ricoverato in ospedale "in terapia intensiva, è stabile e respira grazie alla ventilazione artificiale". Questa è la prima informazione contenuta nel bollettino pubblicato dai medici che assistono il campione bolognese, vittima ieri di un grave incidente a bordo della sua bici a mano, con il quale è andato a colpire un camion durante una gara in provincia da Siena. La direzione sanitaria dell'ospedale ricorda che "il paziente, che è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico" la scorsa notte, durata tre ore ", poi trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili". L'ex pilota di Formula 1 è stato anche sottoposto a chirurgia maxillo-facciale per lesioni al viso e alla testa. Zanardi, aggiunge il bollettino medico, è "intubato e supportato dalla ventilazione artificiale mentre il quadro neurologico rimane serio".

Non solo la famiglia e gli amici, ma l'intera Italia e il mondo dello sport rimangono preoccupati, nemmeno 24 ore dopo l'incidente che ha colpito l'uomo di 53 anni, nella speranza di un nuovo miracolo, lo stesso di 19 anni fa, dopo il terribile incidente al Lausitzring dove, dopo uno scontro che causò l'amputazione di entrambe le gambe, il campione riuscì a sopravvivere e riprendersi dopo aver già ricevuto l'unzione estrema.

L'ex pilota bolognese, vittima di una collisione con un camion articolato durante una staffetta per bici a mano a Pienza, in provincia di Siena, è ora all'ospedale nella città toscana. Con lui sua moglie Daniela, che ha seguito la squadra durante la competizione, e suo figlio Niccolò.

Nel frattempo, dopo l'avvio delle indagini, un corriere di 44 anni alla guida del veicolo con cui il campione paralimpico si è scontrato era negativo per i test sugli alcolici e sui farmaci, ma è elencato nel registro sospetto per lesioni molto gravi. Un atto dovuto, ha dichiarato il procuratore capo Salvatore Vitello. Il magistrato in servizio, Serena Menicucci, ha effettuato un'ispezione iniziale sulla scena dell'incidente. Il file specifica il crimine di lesioni gravi derivanti da incidenti stradali. I militari hanno acquisito almeno un video amatoriale che presumibilmente ha catturato il momento dell'impatto.

L'incidente è avvenuto mentre Zanardi, con trenta amici e atleti paralimpici della sua squadra dell'Obiettivo 3, stava viaggiando sulla strada provinciale 146 in Val d'Orcia per una staffetta dedicata al riavvio del L'Italia dopo il coronavirus. Alla fine di una discesa, a sua volta, il suo handbike cambiò improvvisamente rotta, finendo contro il rimorchio di un camion che stava passando nella direzione opposta. Immediatamente, le sue condizioni sembravano molto gravi e fu portato con l'elicottero in ospedale.