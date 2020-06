Vincenzo De Luca: ringraziamo Azzolina e Bonafede perché non sappiamo ancora quando e come ripartirà la scuola

Ci stiamo preparando a tamponare tutti gli insegnanti. Per l'amor del cielo, è meglio non aprire il capitolo della scuola che è il più massacrato e totalmente subordinato alla logica della politica. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante una trasmissione in diretta su Facebook.

Quindi il governatore della Campania si sofferma sui ministri Azzolina (scuola) e Bonafede (giustizia): Esprimiamo la nostra profonda gratitudine al ministro della pubblica istruzione perché non sappiamo ancora quando e come ricomincerà il nuovo anno scolastico. Due eccellenze nel governo, oltre ad Azzolina anche nella giustizia. È stato difficile fare di meglio.

Secondo i giornali, abbiamo appreso che a casa loro, sulla sedia, alcuni leader della camorra, la 'ndrangheta, si stavano rilassando, qualcuno ha anche preso il reddito di cittadinanza, mentre il ministro della giustizia era occupato a sistemare la tasca della giacca, due taglie più basse del necessario. Parole inadatte a descrivere questo mondo che siamo stati fortunati a conoscere, conclude.