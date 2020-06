Il video : Alex Zanardi grave dopo un terribile incidente

Incidente grave per Alex Zanardi in provincia di Siena, sono previsti aggiornamenti sulle sue condizioni.

Alex Zanardi è stato coinvolto in un incidente stradale nella provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta tricolore Obiettivo, un viaggio che vede partecipanti tra gli atleti paralimpici. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso, è coinvolto un veicolo pesante. Sul posto, l'elicottero per trasferire Zanardi all'ospedale.

Il campione si trovava sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena, per concludere un percorso che prevedeva l'arrivo a Montalcino. Gli allarmi sono stati dati dagli atleti che hanno partecipato alla staffetta con Alex. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri, la polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia nonché i vigili del fuoco e il salvataggio in elicottero che ha poi trasportato Zanardi all'ospedale di Siena.

Si dice che Zanardi si sia scontrato con un veicolo pesante, colpendogli la testa, e causando lesioni multiple. Per questo, immediatamente trasferito con l'elicottero all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La staffetta "Obiettivo Tricolore" ha fatto una sosta a Siena grazie al progetto Obiettivo3 creato da Alex Zanardi per introdurre i bambini disabili allo sport e provare a passare un pass per i Giochi Paralimpici di Tokyo con l'oro.

Zanardi era partito in bici a mano da Sinalunga, in Piazza Garibaldi, con il Sinalunghese Alessandro Cresti e Enrico Fabianelli. A 53 anni, l'ex pilota di F1 è uno specialista della disciplina, ha vinto la Coppa del mondo e le medaglie d'oro paralimpiche. Ma la sua passione rimane l'automobile: poche ore fa è arrivato l'annuncio del suo ritorno alle corse in una GT a Monza a novembre con la BMW.