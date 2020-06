Valerio Pino su Alessia Marcuzzi: L'ho querelata e sono stato risarcito

Valerio Pino ha rivelato a Domenica Like, programma tv campano condotto da Ciro Sannino ed Enza Campana, che Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini avrebbero ostacolato il suo ritorno in tv. Parole di fuoco del ballerino professionista, modello e opinionista tv rilasciate al morning show, che va in onda ogni domenica dalle 12.00 alle 14.30 su Piuenne, visibile in Campania al canale 17.

Come riporta iGossip.it, Valerio ha dichiarato: "Io purtroppo ho dovuto querelare Alessia Marcuzzi perché in diretta al Grande Fratello diversi anni fa fece delle dichiarazioni false sul mio conto. Com’è andata a finire? Sono stato risarcito. Certo è un capitolo chiuso, ma lei ha poi dichiarato al telefono al giornalista Alberto Dandolo di Dagospia che fino a quando lei sarebbe stata la conduttrice dell’Isola dei famosi, io non sarei mai diventato un naufrago. Io devo fare il nome, altrimenti sembra che mi inventi le cose e che sia pazzo. Mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo. Dandolo me l’ha detto durante un pranzo insieme. Non credo che mi abbia detto delle str***te".

Non ha risparmiato neanche Maria De Filippi. Perché? "Maria De Filippi… è molto inca**ata e arrabbiata con me - ha detto Valerio - per la pubblicazione del mio libro L'amore in camerino perché io racconto tutta la verità, i dettagli e la mia storia d’amore con Marcus Bellamy vissuta durante i serali di Amici di Maria De Filippi. Dovevo raccontare tutta la verità. Io e Marcus ci siamo veramente amati. Mi dispiace Maria. Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: perdonami. Ho sbagliato, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, però, impara a perdonare”.

“Il terzo nome è Barbara D’Urso… e il suo autore - ha spiegato il ballerino calabrese -. Entrambi hanno detto ad alcune agenzie che mi hanno proposto nei suoi programmi di non volermi perché io sarei alla ricerca di visibilità… e quindi hanno detto di no… ma la cosa brutta è che hanno convinto queste agenzie a non lavorare con me”. Valerio ha poi continuato: “Io adesso vorrei capire se quello che mi è stato detto è verità oppure no. Però questo è quanto”.

E poi ancora: “Signorini si è legato al dito il fatto che non abbia voluto firmare un contratto per una trasmissione di Canale 5, che si chiamava Kalispera! Purtroppo è stato un flop. La trasmissione è stata chiusa dopo due puntate. Parliamo di molti anni fa. Sono aperto e disposto a un chiarimento e confronto con Alfonso Signorini”.