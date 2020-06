Legalizzare la cannabis : La proposta dei parlamentari per rilanciare l'Italia

Con una lettera firmata da 100 parlamentari, si pensa alla legalizzazione della cannabis in Italia. Il primo firmatario dell'iniziativa è Michele Sodano, deputato a 5 stelle.

La speranza è che sarà solo una provocazione a far rivivere un argomento caro a molti politici per qualche tempo. Perché pensare che legalizzare la cannabis e gli spinelli associati sia un modo per rilanciare un paese economicamente inginocchiato, sembra fantascienza. 100 parlamentari hanno scritto al Primo Ministro Conte. Il primo firmatario è stato Michele Sodano dei 5 stelle: vuole portare il tema all'interno degli Stati Generali dell'economia.

La proposta calcola le possibilità di sviluppo economico legate alla legalizzazione. Nel corso degli anni, il divieto non si è in alcun modo opposto all'uso della cannabis nel paese, con un mercato di oltre 6 milioni di consumatori : "Secondo gli studi del Prof. Marco Rossi dell’Università della Sapienza – spiegano i parlamentari nella lettera a Conte – la regolamentazione della cannabis genererebbe un beneficio per le casse dello Stato di 10 miliardi di euro: 2 miliardi derivanti dai risparmi dall’applicazione della normativa di repressione e 8 miliardi di nuovo gettito fiscale. Finora le politiche repressive in materia sono dimostrate del tutto inefficaci rispetto agli obiettivi che intendevano perseguire. Al contrario, hanno assicurato alle mafie il controllo di un traffico immenso, i cui proventi miliardari contribuiscono a finanziare altre attività illecite come usura, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio."

Nella lettera si sottolinea l’inefficacia delle politiche repressive e sulla necessità di regolamentare un mercato che di fatto già esiste, con oltre 6 milioni di consumatori che al momento arricchiscono con miliardi di euro la criminalità organizzata. Si insiste sul vantaggio economico di cui lo Stato sarebbe beneficiario e “oggi più che mai consentirebbe di superare agilmente le ripercussioni economiche legate al Covid-19”.

Aumentare la produzione di cannabis medica “garantirebbe ai pazienti il pieno godimento di un diritto costituzionale fondamentale come il diritto alla salute”. E non ultimo, si considerano i risparmi legati alla diminuzione dei reati, con il conseguente alleggerimento del lavoro dei tribunali e il miglioramento del sistema penitenziario.

Sfruttando a pieno il potenziale della cannabis l’Italia, in soli otto anni, potrebbe generare 40,5 miliardi di euro, il 68% del fatturato complessivo attuale dell’agricoltura italiana. La legalizzazione della cannabis consentirebbe un’iniezione di liquidità e creerebbe opportunità occupazionali significative, oggi più che mai necessarie – conclude la lettera.

Oltre a Sodano, hanno sottoscritto altri 100 parlamentari tra cui il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, la senatrice ed ex ministro per il Sud Barbara Lezzi, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia e la presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio Lucia Lorefice.