Solopaca, giovane accusa un malore sotto la doccia

Aggiornamento (30/03/2020) - Tragedia a Solopaca in provincia di Benevento, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Il terribile rinvenimento è stato fatto dalla madre, preoccupata dal fatto che il figlio non rispondeva alle sue sollecitazioni. Il ragazzo, a quanto risulta, è stato ritrovato nel bagno; qui il giovane - erroneamente è stata diffusa la notizia di un gesto volontario del ragazzo (improvviso arresto cardio– circolatorio) - avrebbe accusato un malore che non li ha lasciato scampo. Sul posto sono subito intervenuti il personale del 118, che non ha potuto prestare alcun soccorso al giovane, ed i Carabinieri della locale Stazione.