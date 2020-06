Terremoto oggi : due scosse tra Reggio Emilia e Parma

Due terremoti in 12 ore nella provincia di Reggio Emilia. Il terremoto è stato avvertito anche a Parma. Il più forte del mattino.

Doppio terremoto in provincia di Reggio Emilia in poche ore. Una scossa di magnitudo 3 registrata alle 10.37 con l'epicentro nell'area tra Brescello, Boretto e Poviglio, nella zona di Reggio Emilia.

È una ripetizione di ieri sera tardi con un epicentro tra Pieve Rossa e San Michele della Fossa e una magnitudo di 2,7. Secondo l'Ingv, la profondità di 29 chilometri.

A parte alcune chiamate al centralino telefonico per informazioni, non sembra esserci stata alcuna altra reazione specifica. Il sindaco Gianluca Paoli, facendo il punto della situazione, ha confermato questa mattina l'assenza di danni a persone e edifici. Già ieri sera erano pronti per interventi preventivi, ma non c'erano richieste di ispezioni o controlli.