Solo 1470 euro di pensione al mese! I fan si scatenano contro Loredana Lecciso

Selfie pubblicato su Instagram, per la bellissima Loredana Lecciso, ma oltre a Like, ci sono anche alcune freciatine.

La showgirl salentina, Loredana Lecciso, ha sempre diviso il pubblico italiano tra coloro che sono con lei e gli odiatori. Per ogni VIP che si rispetti, sai, è quasi essenziale avere critiche, e certamente a Loredana, non mancano. Possiamo anche vederlo nel suo ultimo post su Instagram, un selfie comune, che ha immediatamente visto apparire più commenti e una frase ironica nei suoi confronti. Ma queste cose non sembrano interessare Loredana, infatti, quando ha tempo, risponde con faccine divertite.

Loredana, secondo amore di Albano Carrisi, si rilassa e fa un selfie, ma commette una piccola ingenuità che gli costa caro: indica il luogo in cui viene scattata la foto, le Tenute Albano. In un periodo di crisi, come quello da cui il paese sta cercando di riprendersi, le osservazioni del cantante non sono piaciute. Da lì, la rabbia di molti cittadini italiani, e uno in particolare, che ha scritto nei commenti al post della bellissima Loredana, con ironia: "Ma come farai con Albano che prende solo 1470 euro di pensione al mese. Ti dovrai adeguare come fanno tutti gli italiani. Mah"...