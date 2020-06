Massa : Il povero Guido muore schiacciato da trattore

Terribile incidente mortale sul lavoro in provincia di Massa e Carrara. Guido Brandani è stato schiacciato a morte da un trattore, è successo ad Albiano Magra. Il cinquantenne, proprietario di una fattoria situata a Tirolo, una città al confine con la provincia di La Spezia e il comune di Bolano, stava lavorando sul suo trattore quando il mezzo si è ribaltato. L'intervento degli operatori sanitari è stato inutile: i poliziotti di Albiano Magra sono arrivati ??alla fattoria e hanno ascoltato i parenti della vittima. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente. Conosciuto e benvoluto, Guido aveva gestito due distributori di carburante prima di dedicarsi all'attività agricola assieme alla moglie.