Si vedono gli slip! la gonna di Caterina Balivo si alza troppo

Incidente sexy per Caterina Balivo: la presentatrice gode di un po 'di relax sdraiata sull'erba ma si muove bruscamente e la visione si riscalda. La Balivo, che di recente ha salutato il pubblico, si rilassa dopo le difficoltà dell'inverno. Tuttavia, quando cerca di cambiare posizione su una sedia, la gonna si alza e le mutandine spuntano. I fan sono stupiti. Caterina Balivo cerca di coprire tutto ma senza risultati positivi!

Ma la sua storia su instagram va avnti e, nonostante il grave incidente, continua a girare il video. Per giustificarsi, spiega che quelli che sono apparsi non sono mutandine, ma sono "un costume brillante". Quindi Caterina spiega che non si è davvero rilassata come sembrava. "Vuoi sapere quanto è durato il mio tempo di rilassamento? Guarda le mie storie e ricorda che ciò che vedi sui social network non è sempre realtà ", scrive Balivo in un commento successivo.

Nel video a cui fa riferimento la pubblicazione, Caterina confessa: "Vorrei dire che sono qui da più di un'ora, che tutto questo è nato per caso, che sono in completo relax e non! Ho scattato la foto e ora mi vesto e vado a cucinare ". In sintesi, la vita dei VIP che vediamo sui social network è molto diversa dalla loro vita reale ... E Caterina Balivo, come noi, non ha tutto questo tempo per riposare.