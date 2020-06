Emma Fegan chiama a scuola per dire che è in ritardo : muore poco dopo in un incidente

Avrebbe dovuto prendere suo figlio a scuola, ma era in ritardo.Ha chiamato per avvertire ma purtroppo è morta dopo che la sua auto scivolò e finì in un fiume. Prima di uscire di casa, Emma Fegan, 39 anni, telefonò alla scuola dove avrebbe dovuto andare e prese uno dei suoi figli per dire che era in ritardo. Ma circa sette minuti dopo, è stata coinvolta in un incidente d'auto a cui nessuno ha assistito personalmente.

Un bracciante agricolo, che viaggiava con un collega in una Land Rover sotto una forte pioggia, vide ciò che sembrava essere "macerie" nel fiume Trent di Nottingham e si fermò. "Abbiamo trovato una macchina sottosopra, mi aspettavo che la persona dentro fosse intrappolata in una bolla d'aria ..." ha detto. Emma fu rilasciata dall'auto e portata al Queen's Medical Center, dove morì poco dopo.

L'inchiesta ha stabilito che la causa medica della morte è stata "l'immersione in acqua dopo un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo". Non c'erano prove forensi per accertare la velocità precisa nel punto in cui la BMW scivolò nell'acqua stagnante e perse il controllo.