Massimo Carminati è libero : decorrenza dei termini

Dopo 5 anni e 7 mesi di carcere, Massimo Carminati è libero: la richiesta dei suoi avvocati per la scadenza dei termini è stata accettata.





Massimo Carminati, noto come "Nero" per le sue simpatie politiche, torna libero per decorrenza dei termini. La nuova "mafia" romana faceva parte del "Mondo di Mezzo". Carminati ha scontato 5 anni e 7 mesi di carcere, ma dopo tre rigetti da parte della Corte d'appello, questa volta ha accettato la richiesta di rilascio dal carcere per la scadenza dei termini di detenzione preventiva, con il meccanismo della contestazione a catena, presentato dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri. Oggi verrà rilasciato dal carcere di Oristano.

L’ex Nar esce dal carcere di Oristano dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. “Siamo soddisfatti che la questione tecnica che avevamo posto alla Corte d’appello e che tutela un principio di civiltà sia stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà” dicono all’Adnkronos i legali.