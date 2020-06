Coronavirus, San Raffaele a Roma : 16 nuovi contagi, 93 i positivi

Le nuove infezioni da coronavirus dovute all'epidemia di Irccs San Raffaele a Roma sono 93 oggi venerdì 12 giugno. Sono stati determinati 16 casi in più rispetto a ieri, secondo le informazioni apprese, questi includono quattordici pazienti, tutti collegati ai primi casi positivi trovati al centro e due operatori sanitari - che non richiedono il ricovero in ospedale e sono isolati a casa. Nuove infezioni informano ASL Roma3, che sono state determinate cinque giorni dopo l'inizio dell'emergenza. "È una casa impegnativa, ma il doppio sistema di verifica che stiamo implementando funziona egrazie alla puntualità degli interventi, sono stati identificati questi nuovi casi che erano negativi rispetto ai pad precedenti. "

Questa mattina, dall'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, 84 persone ricoverate, 32 positivi al coronavirus, 4 in terapia intensiva richiedono assistenza respiratoria. Cinquantaquattro persone sospettate di contrarre il virus sono in attesa di risultati del test. Dall'Inmi la notizia che 473 pazienti asintomatici o con sintomi lievi, che sono tornati a casa o sono stati trasferiti in altre strutture nell'area utilizzata per Covid.