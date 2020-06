Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone

La battaglia si fa più intensa a Verdansk e l’Armistizio è sull’orlo del collasso. Nel tentativo di puntellare le difese e di rinforzare sia la Coalizione che l’Alleanza per continuare a combattere, Captain Price arriva in mezzo al caos per contribuire alla fine del conflitto in corso. Questa è la Stagione 4 di Modern Warfare con nuovi differenti modi di giocare, tra cui una nuova mappa Multiplayer, Guerra Terrestre e Scontro, oltre che ad altre modalità sia per il Multiplayer che per Warzone.

Il conflitto a Verdansk è ancora in corso e i piani dell’opposizione stanno lentamente venendo alla luce. Mentre il nemico sta mettendo le fazioni della Coalizione e dell’Alleanza l’una contro l’altra, diventa sempre più difficile capire di chi fidarsi. Con Ghost e Alex già sul campo a Verdansk, preparatevi a una battaglia ancora più grande al fianco di amici vecchi e nuovi.

Ecco alcune delle nuove modalità, nuove mappe e altri contenuti attesi per questa Stagione e una serie di contenuti che sarà GRATUITA per tutti:





Novità in Warzone: nuove modalità di gioco

Aggiornamenti in Warzone

In alcune partite del Battle Royale di Warzone, fai attenzione ai tre nuovi colpi di scena che possono esserci. Questi hanno un impatto sulla strategia e sull’approccio al gioco e possono verificarsi in qualsiasi partita senza preavviso. Quando accadranno, si verificheranno sempre a metà partita. Ad esempio, dopo il primo drop kit e prima della chiusura del Gulag. Tieniti pronto per: “Jailbreak”, “Fire Sale” e “Supply Chopper”.

Una “Fire Sale” applica temporaneamente uno sconto fino all’80% sulla maggior parte degli articoli in una Buy Station o li rende addirittura totalmente gratuiti. Una Fire Sale è il momento perfetto per ritirare un UAV, una Armor Box per la tua squadra o anche una letale Killstreak. Durante una Fire Sale riportare in vita un compagno di squadra è completamente gratuito. Se siete a corto di soldi, una Fire Sale potrebbe essere l’occasione giusta per riarruolare un compagno di squadra. Attento che anche durante una Fire Sale, i Loadout Drops non sono scontati. Le Fire Sale durano solo 60 secondi, quindi aspettati che le Buy Station siano affollate e preparati a lottare.

Un “Supply Chopper” porta a Verdansk un elicottero non letale, ma pesantemente equipaggiato. L’elicottero avrà un sacco di vita, e richiederà più di un proiettile e forse un razzo o due per abbatterlo. L’elicottero non ti sparerà addosso, ma fai in modo che mentre sei distratto le squadre nemiche non ne approfittino. Una volta distrutto, dal Supply Chopper cadranno oggetti di alta qualità che i giocatori potranno raccogliere. Questi includono come minimo tre UAVS, due armor boxes e scatole di munizioni, una maschera antigas, un lanciagranate e tonnellate di denaro. I Supply Chopper se ne vanno dopo un certo periodo di tempo, quindi se vuoi prenderne uno, inizia a sparare subito. Ricordati che dopo aver abbattuto un Supply Chopper, devi raccoglierne il bottino. Presta attenzione alle squadre nemiche che potrebbero tentare di farti fuori durante la raccolta o rubare i tuoi sudati premi.

Quando si verifica un “Jailbreak”, tutti i giocatori che sono stati uccisi saranno riportati di nuovo in partita. Sia che tu stia aspettando il tuo 1v1 nel Gulag, sia che tu sia stato relegato a spettatore, ora hai un’altra possibilità. Avrai un minuto di preavviso prima che si verifichi un Jailbreak per trovare un’ulteriore armatura o per assicurarti di avere un’arma per i compagni di squadra che torneranno. I Jailbreak possono verificarsi in qualsiasi momento nel mezzo di una partita di un Battle Royale, quindi potrebbe valere la pena di rimanere spettatore, non si sa mai. Ricorda che quando si verifica un Jailbreak, non sono solo i tuoi compagni di squadra a ritornare, ma anche tonnellate di altri nemici.

*Questo accade solamente durante alcune partite. Jailbreak, Fire Sale, o Supply Chopper non accadranno in tutte le partite nel Battle Royale.

Modalità, nuove tipologie di armi e altri aggiornamenti in Warzone

Debuttano in questa Stagione di Warzone due nuove modalità a tempo limitato:

Juggernaut Royale, una variante della modalità Battle Royale, dove la serie di uccisioni della modalità Multiplayer atterra a Verdansk, con tre lanci di rifornimenti che arrivano dal cielo, con dentro la tuta Juggernaut. Dirigiti verso uno dei luoghi contrassegnati per catturare e indossare la tuta Juggernaut. Una volta indossata, aumenterà la barra della salute, avrai una mini pistola e un dolce brano musicale ti accompagnerà durante la tua partita in Warzone. Sarai ancora in grado di salire sui veicoli e di salire le scale, i tuoi danni non avranno impatto sulla tua salute ma causeranno danni che colpiranno chiunque si trovi nelle immediate vicinanze. Se uno qualsiasi degli Juggernaut viene inviato al Gulag, dopo un breve periodo, un nuovo pacchetto di cura Juggernaut sarà contrassegnato sulla Tac-Map e atterrerà a Verdansk.

Il realismo in Warzone segue le stesse regole della modalità Multiplayer. Avrai un HUD minimo e un aumento dei danni dei colpi alla testa. Assicurati di sfruttarlo al massimo, ma spara con precisione.

Allarga la tua squadra in un’intensa battaglia a squadre di grandi dimensioni in Warzone Rumble. Combatti a Verdansk nello scontro Deathmatch a squadre 50v50. Preparati alla lotta trovando le armi a terra e fai lavoro di squadra per sopravvivere alla competizione.

I giocatori scopriranno un cambiamento delle armi mentre i nuovi progetti arriveranno in Warzone con una frequenza variabile, permettendo loro di aggiornare il proprio approccio alla guerra. Impara a conoscere i punti di forza di queste armi per dare il meglio a Verdansk e prendi in considerazione la possibilità di creare classi personalizzate che si adattano al tuo stile di gioco, mentre avrai una migliore comprensione dei progetti per armi.

Inoltre, i giocatori del free-to-play di Warzone potranno godere di un altro weekend di accesso gratuito al Multiplayer dalle 19 del 12 giugno fino alle 19 del 15 giugno. Questo accesso includerà le ultime mappe Multiplayer 6v6 Zhokov Scrapyard e Hardhat, così come altre molto amate dai fan. Inoltre, ci sarà anche una playlist di Scontro durante il weekend di accesso gratuito con sette mappe pensate per divertire, tattiche e impegni pieni di tensione.

Contenuti di Modern Warfare: nuove mappe gratuite, modalità e molto altro

Mappe Multiplayer gratuite per ogni stile di gioco

Questa Stagione vede arrivare al lancio un trio di nuove mappe, gratuito per i possessori della versione completa di Modern Warfare. Ogni nuova mappa è realizzata per una modalità di gioco diversa, Multiplayer, Guerra Terrestre e Scontro.

Zhokov Scrapyard – Multiplayer Standard (disponibile al lancio)

Scrapyard, di Call of Duty: Modern Warfare 2, debutta in questa Stagione, e la piccola, divertente e frenetica mappa è proprio come la ricordano i veterani del gioco. Tieni d’occhio i tuoi sei in questa discarica di parti di aerei abbandonate poiché potrai incappare in un combattimento ravvicinato e anche in cecchini. Valuta la possibilità di equipaggiare la tua arma preferita con l’FMJ per sparare ai bersagli attraverso gli scafi degli aerei e rimani in guardia perché questa mappa è pensata per farti sudare.

Barakett Promenade – Guerra Terrestre (disponibile al lancio)

I giocatori di Warzone saranno in un territorio a loro familiare a Barakett Promenade, l’ultima mappa di Guerra Terrestre, disponibile al lancio della Stagione 4. Non c’è bisogno di preoccuparsi di ascoltare i respiri, ma stai attento ai suoni dei molteplici nemici sulla mappa. Costruisci tetti per aggiungere un po’ di verticalità al tuo stile di gioco o preparati ad un combattimento ravvicinato e a fare un po’ di pulizia delle parti interne. Tuttavia, se scegli di giocare, preparati per l’arsenale pesante che di solito c’è in Guerra Terrestre.

Trench – Scontro (disponibile al lancio)

Come suggerisce il nome, questa mappa di Scontro è una rete di trincee interconnesse. Anche se i giocatori possono uscire dalla trincea per muoversi più velocemente in tutta la mappa, esporrai la tua posizione al nemico, quindi valuta le opzioni che hai. I riflessi veloci ti serviranno con qualsiasi arma e diffida del luccichio se ti trovi di fronte a tiratori scelti o a fucili da cecchino.

Ulteriori contenuti gratuiti: modalità e missioni in Multiplayer

Sono previste nella Stagione 4 tre nuove modalità, tra cui un classico, insieme ad altre playlist Multiplayer, moshpit e aggiornamenti:

Team Defender: un giocatore singolo deve tenere la bandiera mentre i suoi compagni di squadra li difendono. Utilizzate la comunicazione, le informazioni e le potenti serie di uccisioni per contrastare l’avversario.

One in the Chamber: un classico tutti contro tutti, che inizia con i giocatori che si trovano in mano una pistola e un solo proiettile. È sufficiente un solo colpo per abbattere un nemico, ma assicurati di mirare bene o finirai le munizioni. Guadagna ulteriori proiettili ottenendo uccisioni con la tua pistola o con uno scontro corpo a corpo. Hai tre vite, quindi giocatele bene.

Sconfiggi gli avversari in All or Nothing: in questa modalità tutti contro tutti, i giocatori hanno un armamento limitato: solo una pistola e un coltello da lancio. Mira con precisione e ottieni il maggior numero di uccisioni per vincere.

REPORT THIS AD

Altre Missioni e Sfide per Multiplayer e Warzone possono essere trovate nella scheda Sfide per aiutarti a progredire nelle classifiche. Mentre lo fai, controlla la sezione Classifiche per trovare tutti i premi di questa Stagione e le sfide che si sbloccano con ogni avanzamento di livello. Massimizza il tuo grado di Ufficiale per guadagnare il progetto dell’arma di questa Stagione.

I contenuti del Battle Pass (in Modern Warfare e Warzone)

Due armi e altri contenuti gratuiti nel Battle Pass della Stagione 4

Il Battle Pass della Stagione 4 offre due nuove armi – il Fennec SMG (Tier 15) e il fucile d’assalto CR-56 AMAX (Tier 31) che tutti i giocatori di Modern Warfare e Warzone, possono ottenere gratuitamente.

Inoltre, tutti i giocatori possono anche guadagnare il “Blank Stare”, un modello di fucile d’assalto Leggendario, un orologio Leggendario, una skin per il veicolo SUV, un modello di cecchino Leggendario per i lunghi combattimenti di Warzone chiamato “Brookside”, una pistola Leggendaria chiamata “Gavel”, 300 punti Call of Duty e altro ancora. Ottieni questi oggetti e altro ancora attraverso 20 livelli di contenuti gratuiti, ottenibili nel Battle Pass semplicemente giocando.

Il Fennec è un SMG a fuoco rapido con una solida precisione e un eccellente controllo. Ideale per i combattimenti a media distanza o ravvicinati, i giocatori possono estendere la gamma con gli accessori per canna ZLR 18” Deadfall o ZLR 16” Apex. Lascia che i Fennec brillino sulle mappe dei quartieri più vicini come Rust and Shoot House e avanza attraverso il Battle Pass per sbloccare un progetto leggendario della stessa famiglia al livello 85.

REPORT THIS AD

Il fucile d’assalto CR-56 AMAX è estremamente ben bilanciato che crea un danno maggiore per abbattere rapidamente gli avversari. Con una grande portata e una velocità di sparo inimmaginabile, i giocatori possono equipaggiare quest’arma per aumentarne la mobilità, la maneggevolezza e il controllo per adattarla al loro stile di gioco. Un progetto Leggendario nella stessa famiglia è disponibile al livello 100 insieme ad una skin per veicoli, una skin Leggendaria per Captain Price e Missioni Operatore per sbloccare ancora più skin per Captain Price.

Personalizza queste nuove armi per trovare le migliori configurazioni personalizzate per i combattimenti in Multiplayer o Warzone in Scontro.

Ottieni di più con l’acquisto del Battle Pass

Nuovi Operatori: Captain Price, Bravo 6

Battle Pass: Dopo aver aiutato ad abbattere Barkov alla fine della Campagna, Captain Price raccoglie le informazioni su potenziali reclute per la Task Force 141, uno squadrone d’elite di combattenti atto a sconfiggere il terrorista russo Mr. Z. Con entrambi i combattenti della Coalizione e dell’Alleanza in campo a Verdansk, incluso uno dei suoi, l’Operatore Ghost della Task Force 141, Captain Price si unisce alla mischia della battaglia in corso.

Con l’acquisto del Battle Pass, ottieni subito Captain Price e le sue Missioni da Operatore al Tier 0, che include anche una skin Operatore e una Missione per Rodion, un nuovo elemento di personalizzazione del corno da battaglia, un aumento del 10% dei punti esperienza che dura per tutta la Stagione. Avanza verso il Tier 100 per sbloccare il look NVG di Captain Price con la skin “Nightfall” in un tier pack che include un progetto per armi leggendario, una skin per veicoli e altro ancora.

Suona il tuo grido di battaglia con un nuovo elemento di personalizzazione: il corno da battaglia. Il corno da battaglia “Ride of the Valkyries” si sblocca immediatamente al livello 0 del Battle Pass e suona un inno familiare quando si inizia un qualsiasi combattimento, dopo una vittoria epica o dopo una valorosa sconfitta di un coraggioso compagno di squadra. Che tu possa sopravvivere al Gulag e vivere per continuare a combattere. Suona l’inno utilizzando il corno da battaglia che può essere equipaggiato nel menu di personalizzazione dei veicoli.

Questa Stagione aggiunge ulteriori skin per i veicoli, in modo che i giocatori possano personalizzarli in Guerra Terrestre o Warzone con differenti look. Ottieni cinque skin uniche, posizionate lungo tutto il Battle Pass, una per ciascuno dei veicoli guidabili in Warzone.

L’ “Ambush Alley” fornisce una mimetizzazione fangosa al Cargo Truck e la “From the Ashes” dona all’elicottero un nuovo look fiammeggiante. Scopri tutte le skin dei veicoli nel Battle Pass e personalizza i tuoi veicoli nell’apposito menu.

Attraverso il Battle Pass i giocatori possono arricchire il loro arsenale con diversi progetti per una varietà di classi di armi. Al livello 18 puoi ottenere il “Sunset Hue” LMG con una tonalità blu e viola che ti garantirà di eccellere per la sua alta precisione e danni LMG elevati. Al livello 42 ottieni un SMG bianco con sfumature d’oro, il “Glacial Polish”, che può essere letale nell’ultima mappa Multiplayer – Zhokov Scrapyard. Al livello 76, i giocatori possono sbloccare il leggendario “Muckrake”, un progetto del tiratore scelto, che può rivelarsi fatale per i nemici in Multiplayer o Warzone. Stabilizza la tua mira con il suo attacco bipiede e spara agli avversari a distanza con una precisione letale.

Inoltre, i giocatori possono sbloccare ulteriori progetti per armi, gettoni 2PE e 2PE Arma, orologi, fino a 1300 punti Call of Duty e altro ancora. Vai alla scheda del Battle Pass per dare un’occhiata a tutte le merci sbloccabili in questa Stagione 4.

Battle Pass Bundle: Acquista il Battle Pass Bundle che ti permette di sbloccare tutti i 100 livelli e ti offre 20 salti di livello attivabili immediatamente. Il Battle Pass Bundle può essere acquistato in qualsiasi momento durante tutta la Stagione. Premia i giocatori a qualsiasi livello si trovino, distribuendo gli oggetti sbloccati che si trovavano bloccati nei livelli precedenti e facendo avanzare di 20 livelli il Battle Pass.

Nuovi Operatori e altri contenuti nel Negozio

Ancora più contenuti nel Negozio per tutta la durata della Stagione, comprese le nuove skin degli Operatori come “Bloodletter” per Nikto, progetti di armi e altro ancora. Ecco i dettagli sui due nuovi Operatori in arrivo nella Stagione 4:

Gaz – Il sergente Kyle ‘Gaz’ Garrick torna a Verdansk per unirsi all’Armistizio, dopo gli eventi della Campagna. Ufficiale delle forze speciali britanniche e membro della Task Force 141, Gaz è un esperto in eliminazioni di obiettivi primari, demolizioni, tattiche di armi, sorveglianza segreta e protezione dei VIP.

Roze – un ex-Ranger dell’esercito americano, Roze è un cacciatore delle montagne del Colorado. Eccelle in combattimenti ravvicinati e si unisce all’Alleanza come parte della fazione dei Jackals.

Scopri Gaz e Roze in Negozio più avanti nella Stagione.

Ricorda che l’acquisto o il guadagno di una nuova skin ne sblocca l’Operatore, se non fanno già parte della vostra Coalizione o dell’Alleanza. Perciò, espandi il tuo esercito e ottieni nuovi look in Negozio e altro ancora per tutta la stagione.

Contenuti Trials gratuiti in Modern Warfare

Più XP nei Trials della Stagione 4

Metti alla prova le tue abilità nei Trials. Esperienze in solitaria che perfezionano le capacità e premiano i tuoi sforzi. I giocatori possono affrontare queste cinque nuove Trials in questa Stagione:

Price’s Alley – Infinite: Affina le tue capacità decisionali mentre combatti ondate di nemici diversi in Crash.

Quad Race: Salta su un ATV e corri lungo la strada di Arklov Peak.

Risky Parkour: Fai parkour in un percorso unico attraverso diverse mappe che tocca tutti i checkpoint lungo il percorso su Gun Runner. Attenzione al gas a terra, fai del tuo meglio per non cadere. Un altro ostacolo: preparati ad affrontare questa tappa di notte. In bocca al lupo.

Clear the Area – Annienta i nemici e pulisci la zona della Grotta di Azhir.

Free Roam Parkour: Salta, volteggia, supera e aggira gli ostacoli sul Talsik Backlot il più velocemente possibile.

Migliora la tua esperienza completa

Non hai ancora scoperto la versione completa di Modern Warfare? Acquista subito l’edizione del Battle Pass di Modern Warfare per sperimentare una serie di mappe Multiplayer, vivere un’emozionante Campagna e giocare per tutte le Operazioni Speciali che continuano la narrazione della Campagna attraverso stimolanti esperienze di squadra.

L’edizione digitale del Battle Pass comprende:

· Il gioco Modern Warfare completo

· 3000 punti COD – sufficienti per il Battle Pass Bundle della Stagione 4 e altro ancora

· Il Battle Pass con oltre 20 livelli sbloccabili gratuiti*

· Un coltello da combattimento con una skin personalizzata

· Pacchetto di armi XRK

Collegati a CallofDuty.com, seleziona il l’edizione del Battle Pass di Modern Warfare, la piattaforma che utilizzi, il paese e ottieni il gioco. Scaricalo per iniziare a giocare.

Preparati e godi dei nuovi contenuti disponibili per la Stagione 4 di Modern Warfare.

Leggi su insidethegame.home.blog