Stefano De Martino single senza Belen Rodriguez si rilassa in barca

Stefano De Martino inizia la sua vita da single. Dopo la fine del suo rapporto con Belen Rodriguez, confermato attraverso un video sul suo account Instagram, l'ex ballerino di "Amici" e presentatore di "Made in sud", si è trasferito a Napoli. Durante la sua "fuga", fatta ufficialmente per registrare nuovi episodi del programma, il settimanale "Chi" ha sorpreso Stefano mentre trascorreva una giornata di relax in barca insieme a un amico e sua sorella Adelaide.

Durante il fine settimana è tornato a Milano per vedere suo figlio Santiago che è rimasto in città con sua madre. Dopo le voci, successivamente confermate, Stefano ha detto : "Sono consapevole del fatto che, fino ad ora, la mia vita provata è stata parte integrante del pubblico e spero che il la gente mi capisce e mi perdona se oggi, forse anche con l'età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata ".