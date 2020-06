Il Coronavirus ha fatto guadagnare 35 miliardi di dollari al fondatore di Amazon

La pandemia di coronavirus ha impoverito individui, famiglie, imprese e interi paesi, ma per alcuni è stata una fonte di affari senza precedenti. Questo è il caso di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che secondo l'indice dei miliardari Bloomberg ha guadagnato $ 35 miliardi nei soli primi sei mesi dell'anno, raggiungendo un patrimonio totale stimato di $ 150 miliardi.

Oltre ad essere il fondatore di Amazon, Bezos è rimasto anche il maggiore azionista; Il gigante dell'e-commerce, da parte sua, è stato tra le poche aziende che hanno visto crescere i suoi profitti durante la crisi di Covid-19: con metà del pianeta chiuso in casa e le attività commerciali ferme, le consegne a domicilio di Amazon sono diventate uno dei servizi più richiesti.

Il gruppo ha confermato la tesi nella sua ultima convocazione con gli investitori, che riguardava solo il primo trimestre. Nelle settimane successive, il gruppo ha dovuto assumere decine di migliaia di lavoratori aggiuntivi per far fronte alla crescente domanda di utenti e clienti in isolamento. Le azioni, che hanno raggiunto un valore di $ 1.670 nella prima metà di marzo, hanno superato ora i 2.500.

In realtà, non è la prima volta che i beni di Bezos raggiungono livelli simili: era già accaduto nel 2018, ma poco più di un anno dopo il divorzio con sua moglie è costato al magnate diversi miliardi. Tuttavia, dopo aver guadagnato ben $ 35 miliardi in poche settimane,iniziano ad emergere le prime grane: le ultime accuse dirette al gruppo provengono da alcuni dipendenti in quanto le attuali pratiche all'interno dell'azienda li avrebbero esposti a ulteriori rischio di contrarre Covid-19. Altri segnalano la perdita di un bonus di $ 2 l'ora sulla busta paga, versata ai lavoratori durante la fase critica della pandemia e ora revocata.