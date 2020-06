Jarabe de Palo : E' morto il leader del gruppo Pau Donés

Oggi, 9 giugno 2020, il mondo della musica subisce un altro colpo: il leader di Jarabe de Palo, Pau Donés, è morto. Aveva 53 anni e soffriva di cancro dal 2015. Aveva raggiunto il successo mondiale grazie a brani come "La Flaca", "Depende" e "Bonito". In un post sui social media, i familiari hanno ringraziato il "team medico e tutto il personale" negli ospedali che hanno aiutato Pau "per il lavoro e la dedizione" e hanno chiesto "il massimo rispetto per la privacy" .

Nato a Montanuy, in Aragona, Donés ha legato la sua carriera a Jarabe de Palo dal 1995. Nel 1996, l'album di debutto, La flaca, titolo di una delle canzoni contenute nell'album che era la canzone dell'estate del 1997. Un successo inarrestabile , poi proseguì con Depende (1998), De Vuelta y Vuelta (2001) o Bonito (2003). Il suo ultimo album "Swallow or Spit" risale alla fine di maggio. Durante il blocco legato alla pandemia di coronavirus, Pau Donés aveva registrato sul balcone di casa sua e con il suono della chitarra una canzone in cui cantava "Faccio ciò che ho sempre desiderato fare di nuovo", nient'altro che comporre canzoni.

Nel 2015, Pau Donés ha pubblicato un video messaggio dall'ospedale su YouTube che annunciava: "Un leggero mal di stomaco ha dimostrato di essere un tumore maligno nell'intestino crasso". Un anno dopo, nell'aprile 2016, sempre attraverso i social network, ha rivelato di essere guarito e ha pubblicato un'immagine in cui si rallegrava. Ma la malattia è riapparsa nel febbraio 2017. Solo poche settimane fa, il cantante aveva detto ai suoi numerosi fan che era pronto per tornare alla musica: “Tornerò per incontrare la mia gente e stare qui per sempre. Ritornerò, perché la musica torna alla mia testa. Ritornerò, perché è tempo di condividere di nuovo i nostri sentimenti, tornerò perché tornare sul palco è l'unica cosa a cui penso, tornerò ad essere quello che ho sempre voluto essere ".

La morte inaspettata ha lasciato un vuoto enorme nella musica spagnola e nel cuore dei suoi numerosi fan. Pau Donés aveva la musica nel sangue, una vera e sincera passione che ha trasmesso nelle sue canzoni.