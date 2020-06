Stasera festeggerò ballando : La Nuova Zelanda ha sconfitto il Coronavirus

La Nuova Zelanda è riuscita a debellare il Coronavirus ed è stato dichiarato libero dal virus, mentre nel resto del mondo la pandemia continua a causare vittime. Nei prossimi giorni, come ha annunciato il primo ministro Jacinda Ardern, saranno anche revocate le ultime restrizioni, mentre saranno mantenuti i controlli alle frontiere per evitare il rischio di una seconda ondata di infezione. "Siamo pronti", ha detto il primo ministro in una conferenza stampa a Wellington, aggiungendo che i neozelandesi "si sono uniti in modi senza precedenti per reprimere il virus. I confini rimangono chiusi, la nostra gestione dell'isolamento continuerà e sarà più importante che mai, poiché sappiamo che questo è un potenziale percorso del virus. Avremo sicuramente altri casi, ma questo non significa che abbiamo fallito, è parte della natura della malattia ", ha aggiunto Ardern.

La Nuova Zelanda, che ha poco più di 5 milioni di abitanti, ha vissuto 1.154 casi di contagio e 22 morti dalla fine di febbraio. "L'ultimo caso, una donna sulla cinquantina ad Auckland, non ha avuto sintomi per 48 ore ed è quindi considerato come guarito", ha confermato il Ministero della Salute. Il 25 marzo, il governo ha deciso di dichiarare l'arresto e di chiudere il paese per quattro settimane, chiedendo che la maggior parte dei neozelandesi rimangano a casa, prima di allentare gradualmente le restrizioni. Questa politica è stata elogiata dalla stampa e dalla comunità internazionale per la sua comprovata efficacia. Michael Baker, professore di sanità pubblica all'Università di Otago e uno degli epidemiologi più autorevoli del paese, aveva definito fin dall'inizio l'approccio di "eliminazione" e il caso della Nuova Zelanda come "un trionfo di scienza e leadership" . Se abbiamo avuto un aumento graduale dei casi, il nostro approccio era esattamente l'opposto, con l'intenzione di non appiattire la curva di trasmissione e quindi rallentare la malattia, ma eliminarla completamente ".

E ora, dopo due mesi, il paese sembra tornare lentamente alla normalità. Il campionato di Super Rugby riprenderà anche da sabato, anche se in una versione più piccola, il pubblico sarà in grado di accedere agli stadi nazionali, anche tutte le attività di produzione saranno riavviate, compresi i trasporti pubblici. "Penso che i nostri risultati collettivi parlino da soli", ha concluso Ardern. "Questo è stato il sacrificio della nostra squadra che comprende cinque milioni di persone: stare al sicuro e stare bene". La Nuova Zelanda fa quindi ora parte del piccolo gruppo di paesi liberi di Covid, insieme al Montenegro, che ha riferito di non avere più casi attivi di virus dal 25 maggio, Figi, che ha fatto lo stesso il 5 giugno, e le Isole Faroe il 9 maggio. Taiwan, Islanda, Cambogia e Trinidad e Tobago affermano di avere ancora meno di 10 casi attivi.