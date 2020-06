Non sanno un ca**o! Chef Rubio contro Chiara Ferragni e influencer al Black Lives Matter

Lo chef Rubio sostiene il movimento Black Lives Matters, ma non apprezza la partecipazione di personaggi noti sul web, come Chiara Ferragni, che insieme a suo marito Fedez e altri noti influencer hanno partecipato all'evento tenutosi a Milano domenica 7 giugno. Il cuoco televisivo è intervenuto con un messaggio su Twitter tutt'altro che tenero con questi personaggi, accusato di aver partecipato solo per avere visibilità nei media.

Infatti, la presenza nella piazza milanese di Ferragnez e nomi come Veronica Ferraro e Chiara Biasi hanno suscitato molta curiosità, poiché una partecipazione così attiva di persone influenti in una causa importante come l'antirazzismo e le proteste internazionali scatenate dopo la morte di George Floyd è un fatto nuovo in Italia.

Tuttavia, il giudizio di Rubio è davvero critico : Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un ca**o della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mai troppe.