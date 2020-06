Tragedia a Martinsicuro, 18enne morto nel sonno: trovato da sua madre

E' successo a Martinsicuro, una città italiana nella provincia di Teramo, in Abruzzo. Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto nel letto da sua madre. Marco Neri, questo è il nome del giovane, è morto mentre dormiva.

Era mezzogiorno quando la mamma tornò dal supermercato e decise di andare nella sua stanza e svegliarlo. Fu allora che fece la tragica scoperta, suo figlio non stava rispondendo. La causa della morte non è ancora nota, è stata richiesta un'autopsia sul corpo del giovane.

Ragazzo morto di 18 anni a Martinsicuro

Secondo quanto riportato su fanpage.it, Marco Neri era stato con amici la sera prima, cosa che non aveva fatto da tempo a causa dell'emergenza sanitaria in cui si trova l'Italia. Quando la donna si rese conto di ciò che stava accadendo, chiamò immediatamente un'ambulanza. I soccorritori del 118 arrivarono sulla scena, ma all'arrivo Marco era già morto e non poteva fare altro che dichiarare la sua morte.

Oggi dovrebbe essere organizzata un'autopsia e i risultati chiariranno le ragioni della morte di un ragazzo di soli 18 anni. I primi sospettati parlano di un arresto cardiovascolare, quindi di una morte per cause naturali. Molti erano i messaggi di cordoglio per la famiglia Neri e i gesti di vicinanza da parte della comunità e di tutti gli amici e compagni di scuola del ragazzo. Un dolore che due genitori porteranno per tutta la vita. Nelle prossime ore verranno resi noti maggiori dettagli sulla morte di Marco e sulle cause della tragedia, rivelata dai risultati dell'autopsia.