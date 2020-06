La sardina Jasmine Cristallo: Italiani il popolo più ignorante d'Europa

Le sardine che sono praticamente immobili a livello politico e che negli ultimi giorni pare siano molto attratte da Pappalardo e i gilet arancioni, parlano poco, ma quando lo fanno, c’è sempre il botto dietro l’angolo.

Come per il post su facebook di Jasmine Cristallo, leader calabrese del movimento.

“Volevo ricordare agli intelettuali (o pseudo tali…) indignati per il tono “paternalistico” di Conte durante l’emergenza sanitaria, che l’Italia è il Paese più ignorante d’Europa…”

Jasmine Cristallo ha poi cercato di ricordare che le parole non sono sue ma il risultato di una ricerca, certo è che messe così in evidenza, sembrerebbero fatte proprie.

La Cristallo era stata l’ideatrice della rivolta dei balconi anti-leghisti, grande sostenitrice di Domenico “Mimì” Lucano da Riace e ora una dei portavoce più ascoltati del movimento.

Sul suo profilo Jasmine si è scagliata contro gli intellettuali indignati per il tono ‘paternalistico’ di Conte durante l’emergenza sanitaria. A loro intendeva ricordare “che l’Italia è il Paese più ignorante d’Europa e che si piazza in dodicesima posizione a livello mondiale”. E che in Italia “ci sono i Pappalardo e che i Pappalardo riescono ad essere ascoltati”.

Il Giornale si chiede: “Ricordate quando Conte è andato in onda a reti unificate per elargire in maniera – appunto – paternalistico (“vi concediamo, vi concediamo”) autorizzazioni ad uscire dal focolare domestico? Oppure dell’assurda definizione di “congiunto”?

Se tutto questo è sembrato paternalista (Calenda dixit) o a suo modo populista (Renzi), allora per le sardine fate parte di quella fetta di italiani che abbassano la media intellettuale del Paese e che lo lanciano in cima alla classifica dell’ignoranza mondiale. Il ragionamento della Cristallo, almeno, pare essere questo.

Ma le sardine sono state capaci di altre chicche. In tv Santori sostenne che “in un Paese normale” Bonaccini non avrebbe dovuto neanche fare campagna elettorale, come se il voto fosse un giochino e non la base della democrazia.

E sempre in tv, ancora Santori disse qualcosa sui bambini autistici e i palloni da basket che ancora vola nell’etere senza che nessuno abbia capito cosa volesse dire.