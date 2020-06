Uccise il figlio di un anno : 20 anni a Niccolò Patriarchi

Ha pugnalato suo figlio di un anno e ferito gravemente sua moglie: 20 anni di carcere sono stati confermati a Niccolò Patriarchi, la persona responsabile del crimine che ha avuto luogo a Scarperia (Firenze) il 17 settembre 2018. La corte d'appello conferma la condanna imposta in primo grado, con rito abbreviato, a 34 anni. Tuttavia, l'uomo è stato assolto dall'accusa di tentato omicidio di sua figlia di 7 anni.

È stata confermata anche la condanna al pagamento delle spese legali e di una commissione provvisoria per 190.000 euro. Tuttavia, il procuratore aveva chiesto l'ergastolo, ma la semi-malattia aveva prevalso in prima istanza, equivalente alla circostanza aggravante di aver agito per motivi inutili e ingiuriosi, di crudeltà e di aver commesso l'atto a detrimento di una minorenne e di fronte all'altra figlia minore. Gli eventi risalgono a due anni fa. Quando Patriarchi ha attaccato le vittime durante una disputa familiare. Sua moglie, Annalisa Landi, ha cercato di proteggere il suo figlioletto fino alla fine, perdendo l'uso del braccio che aveva esteso per evitare di colpire il ragazzo. Gli avvocati del Patriarca avevano inizialmente sostenuto la malattia mentale totale.