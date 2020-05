La piccola Evelyn scomparsa durante una passeggiata : Salvata dal cane eroe

Il peggior incubo di un genitore è che succede qualcosa ai loro figli, che una coppia in Alabama ha dovuto affrontare quando la figlia di quattro anni è scomparsa durante una passeggiata.

I genitori sono rimasti scioccati e per due giorni non hanno avuto notizie del bambino. È successo in Alabama, la bambina di nome Evelyn Vaide Sides stava camminando con la babysitter quando improvvisamente è scomparsa. La posizione della passeggiata era vicino a una foresta, quindi le squadre di soccorso furono immediatamente organizzate per cercare di trovare la bambina il prima possibile. Oltre a squadre di personale specializzato, droni, elicotteri e cani, dozzine di cittadini hanno contribuito alla ricerca della ragazza. ma sfortunatamente le ore passarono e non vi fu traccia del bambino, poi passarono i giorni e i genitori furono sempre più devastati dalla speranza che li abbandonò.

È improbabile che una bambina così perduta nei boschi sopravviva. Molti bambini perdono la vita in questo modo, ma per fortuna non è stato così. Dopo due intensi giorni di ricerca, il bambino è stato finalmente trovato, non ha riportato alcun problema di lesioni o salute, ma solo una leggera disidratazione.

La bambina è stata accompagnata da un cane da caccia rossastro quando è stata trovata. Pensiamo sia grazie al cane che Evelyn abbia trovato il coraggio di affrontare tutto senza farsi prendere dal panico. La bambina ha dormito le due notti in compagnia dell'animale, che è poi scomparso dopo l'arrivo dei soccorritori. La ragazza descrive l'incidente come un'avventura, ma la cosa più importante è che ha finalmente trovato la sua famiglia. È impressionante sapere che gli animali spesso ci rendono angeli custodi, fortunatamente per Evelyn e la sua famiglia, tutto è finito bene.