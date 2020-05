Migliaia Gilet Arancioni nelle piazze: Vogliamo un governo votato dal popolo

In Italia questa mattina ci sono varie manifestazioni dei "Gilet Arancioni".





A Milano, centinaia di persone sono attualmente radunate in Piazza Duomo, senza alcuna distanza e alcune senza maschera, nonostante l'allarme contagio in Lombardia. A Roma in Piazza Venezia alta tensione con le forze di polizia di manifestanti che piangono "libertà". Qui, troppe persone si sono radunate per strada senza maschera o rispetto per le distanze. Molte bandiere italiane e maschere tricolori.

La prima assemblea dei Gilet Arancioni, il movimento nato su iniziativa dell'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, si incontrò anche a Trento, come quello che accadde in altre 30 città italiane. Un centinaio di persone si sono radunate alle porte del Palazzo della Regione, in Piazza Dante, per iniziare le procedure per la costituzione di quella che è stata definita un'assemblea costituente per promuovere un cambiamento di ritmo politico a livello nazionale. "Partiamo dal popolo per chiedere la fine del Governo Conte, l'elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato, e per porre fine alla dittatura sanitaria in atto. Inoltre chiediamo di promuovere l'introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica, poter sostenere le famiglie e le imprese italiane", ha detto il coordinatore regionale Renato Calcari.

Il Generale Antonio Pappalardo, Presidente del Movimento Gilet Arancioni, interverrà il 30 maggio alle ore 10,00 in Milano, alle ore 14,30 in Bergamo, il 31 maggio alle ore 10,00 in Bari e il 2 giugno alle ore 14,00 in Roma piazza del Popolo.