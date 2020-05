Belen Rodriguez dolcissima e al naturale nel scatto con il neonato

Uno scatto naturale con il figlio neonato di un caro amico tra le braccia. Belen Rodriguez pubblica due tenere foto su Instagram su un balcone mentre tiene in braccio il bambino nato solo poche settimane fa. Senza trucco e con una morbida treccia per legare i suoi lunghi capelli castani, eccola un sorriso amorevole per coloro che hanno già provato la sensazione di abbracciare una nuova vita. Inoltre, sono passati sette anni da quando è diventata la madre della piccola Santiago, nata per amore di Stefano De Martino.

Per l'occasione, la showgirl argentina ha sfoggiato un look fresco e primaverile: un abito con scollo a V e spalline e un piccolo motivo floreale. L'abito Zara è decorato con un bordo a spacco sul lato, un dettaglio in tessuto a nido d'ape sulla scollatura frontale e una cerniera nascosta. Ai piedi, Belen ha abbinato un paio di sandali alti, in bianco, intrecciati alla caviglia e con un tacco sottile. Non è la prima volta che Belen sceglie di non usare il trucco. Durante questa quarantena, infatti, si mostrò spesso nel suo stato naturale e in tutto il suo splendore.

Alcuni follower, tuttavia, notano come in realtà uno sguardo triste sia nascosto sotto questo tenero sorriso. Due giorni fa, infatti, un video pubblicato dalla stessa showgirl in cui spiegava che non era un periodo facile per lei, forse alludendo a una possibile crisi con suo marito Stefano De Martino, con il quale era tornata insieme dopo cinque anni di distanza : «Non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto».