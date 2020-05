Puglia, Garanzia Giovani a Bari: due percorsi formativi per i NEET a cura de Il Tratto d’Unione

Restano davvero pochissimi giorni per iscriversi ai percorsi formativi “addetto all’infanzia” e “addetto alle vendite e gestione cassa nei supermercati e GDO” organizzati da Il Tratto d'Unione, ente accreditato presso la Regione Puglia per l’erogazione di formazione continua, Alta Formazione e Svantaggio con sede operativa in Via G. Amendola 79 a Bari.

I corsi rientrano nell'ambito del programma "Garanzia Giovani", che è lo strumento attraverso cui l'Unione Europea vuole garantire, ai soggetti in possesso dei requisiti, un percorso di reinserimento nel sistema di istruzione e formazione o di inserimento nel mondo del lavoro attraverso le misure previste dal Programma.

I percorsi formativi sono riservati a giovani al di sotto dei 30 anni, privi di occupazione o non impegnati in attività di studio/formazione (i cosiddetti NEET). L’età minima di iscrizione è 18 anni. La durata di entrambi i corsi è di 200 ore ed è previsto un rimborso spese del valore di 200 euro.

Per ulteriori informazioni e iscrizione occorre inviare una mail a miformolavoro@gmail.com oppure telefonare al numero 0809905046.