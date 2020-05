Era la mia vendetta! Emma disperata sui social per il concerto annullato

Il coronavirus ha annullato, tra le altre cose, il concerto di Emma all'Arena di Verona, che avrebbe avuto luogo il 25 maggio. Un appuntamento speciale, il giorno del suo compleanno, e via social, la cantante del Salento è scoppiata in lacrime. "Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta per la vita. Volevo dimostrare di averlo fatto di nuovo", ha detto durante il live Instagram.

Emma ha invitato tutti i suoi seguaci alla sua festa di compleanno virtuale: un live Instagram in cui si è mostrata senza filtri. Per i suoi 36 anni le sarebbe piaciuto festeggiare sul palco dell'Arena di Verona, ma l'emergenza sanitaria ha distorto i suoi piani. Il più grande rimpianto è non poter ringraziare i fan con la sua musica. "Volevo farti sentire come se fossi lì per te. Volevo stare con i miei musicisti e il mio team, avevo preparato anche alcune pazze sorprese per ringraziarti ...", ha detto Marrone con occhi trasparenti. "Sono cambiati i piani di tutti in questo momento. Tutti avevamo piani e progetti da realizzare ma purtroppo sono successe delle cose che hanno un po' cambiato la vita a tutti", ha continuato. "Ho riflettuto molto su tante cose e spero di essere cambiata in meglio in questo periodo. Quando tornerò spero di essere più consapevole e meno spaventata".