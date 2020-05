Priscilla Salerno fa a pezzi Rocco Siffredi e Malena a iGossip.it

Priscilla Salerno non ha peli sulla lingua. L'ex candidata a sindaco della città di Salerno si è sbottonata ancora una volta e ha criticato duramente Rocco Siffredi e Malena la Pugliese durante un'intervista rilasciata a iGossip.it. Perché? Che cosa ha dichiarato?

La celebre attrice a luci rosse ha osservato: "Darsi dei titoli in ogni campo è la cosa più ridicola da fare. Per me, Rocco è un vecchio sporcaccione. Malena deve fare ancora tanta strada nel mondo a luci rosse, perché è una showgirl che ama fare televisione. Io mi sono fatta da solo, senza nessuna spinta o raccomandazione. Mi sono arrabbiata perché Malena e Rocco vanno da Barbara D’Urso… poi ho pensato perché io devo andare a fare la pagliaccia da Barbara D’Urso? Forse sono scomoda per la televisione perché dico tutto a tutti di quello che penso senza fare sconti a nessuno… o forse non sono adatta per la tv. Magari posso intraprendere strade migliori di quegli attimi di gloria".

Chi e cosa non sopporta del mondo adult? Priscilla ha asserito: "Io questo mondo lo amo incondizionatamente, perché è la maggiore espressione della libertà. Anche se bisogna dire che questo mondo è stato umiliato con aggressività, violenza e schifezze varie su internet per fare business. Non farei mai quelle schifezze, neanche nella vita reale. Preferisco essere la Sophia Loren del mondo adult, piuttosto di girare scene di se**o di gruppo. La donna deve godere, ma non deve essere stuprata e violentata per un briciolo di notorietà".