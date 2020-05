L'erba di grano è senza glutine?

L'erba di grano -wheatgrass- spesso servita come succo, è molto conosciuta tra le persone salutiste, in quanto ricco di innumerevoli composti vegetali in grado di fornire benefici per la salute. Tuttavia, il nome potrebbe far nascere alcuni dubbi sul possibile legame con il grano e contenuto di glutine. Questo articolo illustrerà le caratteritiche dell'erba di grano e parlerà della possibile presenza di glutine.

L'erba di grano non contiene il glutine

L'erba di grano contiene al 100% le prime foglie delle giovani piante di grano Triticum aestivum, il metodo di raccolta la rende priva di glutine sebbene sia un prodotto a base di grano, quindi è sicura da consumare nella dieta gluten-free. Il grano invece non può essere assunto dalle persone che seguono una dieta priva di glutine.

Le piante di grano vengono coltivate dalla stagione autunnale. In primavera, le giovani piantine, con altezza di circa 20-25 cm, raggiungono il picco nutrizionale. La raccolta dell'erba di grano avviene nell'arco di dieci giorni durante questo periodo, quando i chicchi che contengono il glutine non sono ancora formati, nella fase successiva avverrà la trasformazione che permetterà di ottenere diversi prodotti senza glutine.

Che cos'è il glutine?

Il glutine è una proteina presente nel grano, orzo e segale, capace di conferire consistenza elastica ai prodotti da forno. La maggior parte delle persone è in grado di digerirlo facilmente, mentre in presenza di celiachia e di sensibilità al glutine non celiaca ci possono essere gravi effetti collaterali.

La celiachia è una malattia autoimmune che provoca gonfiore, affaticamento, diarrea e perdita di peso, quest'ultimo dovuto al malassorbimento di nutrienti. Anche minime assunzioni di glutine possono essere dannose e provocare i sintomi della malattia. La sensibilità al glutine può provocare invece alcuni disturbi digestivi e sintomi simil-celiaci. Attualmente l'unico trattamento efficace per entrambi le condizioni è la dieta priva di glutine per un tempo indeterminato. Le persone che non hanno disturbi di questo tipo possono consumare prodotti contenenti glutine in tutta sicurezza.

L'erba di grano può essere facilmente contaminata dal glutine?

Tutte le forme di commercializzazione dell'erba di grano possono essere soggette a contaminazione se non vengono eseguite delle buone pratiche di raccolta, molto spesso anche se la raccolta avviene entro la finestra temporale di 10 giorni dal picco nutrizionale in primavera, i semi di grano immaturo possono ritrovarsi nel prodotto finale e contaminarlo con il glutine.

Esiste inoltre, il rischio di contaminazione incrociata negli stabilimenti di produzione quando le stesse attrezzature vengono utilizzate per produrre anche prodotti che contengono glutine, pertanto occorre scegliere i prodotti a base di erba di grano con etichetta certificata gluten- free. La Food and Drug Administration (FDA) americana ha fissato il limite di 20 ppm di glutine - una quantità molto piccola-per definire un alimento privo di glutine.

Conclusioni

L'erba di grano- wheatgrass- è un prodotto alimentare a base di grano senza glutine, spesso venduto come succo, polvere o capsule, può essere facilmente coltivata in giardino in modo da poter preparare una spremuto fresca subito dopo la raccolta. Tuttavia, potrebbe essere facilmente contaminata dal glutine a causa delle errate tecniche di raccolta o per contaminazione incrociata negli stabilimenti di produzione. Occorre scegliere prodotti certificati con etichetta gluten-free per ridurre il rischio della presenza di glutine. L'aggiunta dell'erba di grano alla propria dieta, in forma di succo o di integratori richiede prima il parere del medico o del nutrizionista.