Napoli : Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina di casa

Tragedia a Varcaturo, nel comune di Giugliano (Napoli), dove un bambino di 4 anni è annegato nella piscina di casa sua. Il ragazzo era a casa con sua sorella di 19 anni, i genitori se n'erano andati, quando dalla finestra della casa finì nella piscina sottostante annegando poco dopo. Trasferimento all'ospedale di Pozzuoli il bambino, purtroppo è già arrivato senza vita. Al momento, tutto suggerisce un tragico incidente. Tuttavia, i carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della compagnia Giugliano indagano sull'episodio. Nell'atto anche il magistrato di turno del procuratore di Napoli Nord, che ordinò il sequestro del corpo per l'autopsia. La tragedia in un famoso villaggio in via Ripuaria a Varcaturo.