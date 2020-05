Scontrino Elettronico : Invio corrispettivi telematici senza registratore

Per tantissime aziende, dal momento in cui è entrata in vigore nel 2017, la fatturazione elettronica è diventata un vero e proprio incubo. Questo perché la maggior parte dei software creati per emetterla, sono davvero difficilissimi da usare. Bisogna imparare tantissime cose. Ad esempio, come generare una fattura xml, in che modo controllare le notifiche inviate dalla PA tramite Pec, conoscere le procedure necessarie per inviata la fattura in conservazione sostitutive e tante altri aspetti che è inutile elencare.

Ma per qualsiasi imprenditore il tempo è denaro, e considerato quanto già è costretto a perderne dietro la nostra infinita burocrazia, questo nuovo obbligo è soltanto l'ennesimo ostacolo a farlo concentrare soltanto su sul lavoro.

Ma proprio per questo esistono siti online che offrono la soluzione perfetta per mettere fine a tutto questo. Piattaforme che ti consentono di emettere una fattura elettronica senza avere alcuna competenza specifica. Tutto qui. Nessuna perdita di tempo. Niente più ore interminabili da sprecare sullo schermo tra tutorial e guide soltanto per iniziare a comprendere come usare il software.

Basta un click!

Davvero. Devi solo scrivere gli stessi dati che inserisci da sempre per emettere una normale fattura e poi fare clic su Invia. Più semplice di così! Il documento a quel punto sarà controllato, firmato, inviato e seguito fino alla sua accettazione, e nel caso si verificasse un problema, ti avviseremo immediatamente. FatturaPro.click è al momento la prima piattaforma che si è già aggiornata agli standard governativi per la fatturazione B2B e B2C, includendo la gestione del ciclo passivo dei documenti.

Un servizio, semplice, facilissimo da usare e soprattutto economico.

Pensato e progettato per farti pensare soltanto al tuo lavoro e permetterti di beneficiare da subito di tutte le agevolazioni fiscali previste dal governo. Ma non solo, sono sempre i primi ad aggiornarsi su tutte le novità che riguardano l’emissione della fattura elettronica.

Il 2020 è stato a esempio l’anno in cui il governo ha introdotto l’ invio corrispettivi telematici senza registratore. Inoltre è al momento l’unica piattaforma che rende possibile l’emissione semplificata, attraverso la piattaforme o applicazione nativa per Smartphone e Tablet, di Documenti Commerciali On Line, senza che tu sia costretto a spendere inutilmente dei soldi per acquistare un registratore di cassa o una stampante fiscale.

Se invece il tuo lavoro ti porta ad emettere molti scontrini e hai bisogno di un dispositivo fiscale che ti permetta di lavorare anche quando internet non prende, l’applicazione è in grado di pilotare la stampante fiscale EPSON affinché i dati di chiusura di fine giornata arrivino comunque attraverso la rete all’ Agenzia delle Entrate.

Resti sempre operativo, sia online che offline.

Così, in caso di guasto al dispositivo RT o se manca improvvisamente la corrente elettrica, non hai alcun bisogno di dover fare ricorso al Registro Elettronico. Tutto questo per fare in modo che attraverso un’unica piattaforma, senza alcuno stress, tu possa emettere in pochi click qualsiasi tipo di documento commerciale, che sia un Corrispettivo Telematico, che puoi inviare direttamente online senza il bisogno di un registratore di cassa, o di una fattura elettronica.

La piattaforma è disponibile anche su mobile con App per Smartphone, attraverso la quale si può emettere qualsiasi documento, che si tratti di uno scontrino, di una fattura o di documento di trasporto, in pochissimi secondi. Senza la compilazione in automatico per i calcoli delle imposte e delle ritenute di acconto. Inoltre i numerosi controlli, come quelli riguardanti il bollo o lo Split Payment, che permettono di assicurarti zero rifiuti per documenti non compilati correttamente.