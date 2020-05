Salvini vuole tornare a governare: amo la sfida, risolvere problemi fa al caso mio

Matteo Salvini ha tanta voglia di tornare a sedersi sulle poltrone che contano. “Io non mi sono mai tirato indietro, le idee ce le abbiamo e le ripeterò anche oggi al governo. La sfida di risolvere i problemi fa parte di me. Poi prova a spiegare le ragioni dell’ultimo fallimento e la sua caduta dall’Esecutivo: “l’anno scorso con il M5s eravamo arrivati al no su tutto e tutti, perciò era inutile andare avanti a sbattere la testa, ma se fossimo chiamati a risolvere i problemi… Fare politica è questo”.

Su Bonafede“credo si fossero già messi d’accordo tra Renzi, Pd e M5s non so in cambio di che cosa” e ieri “Renzi ha detto non va bene niente nella Giustizia però scommettiamo che nei prossimi giorni esce qualche poltrona?”, ha affermato Salvini, che ha aggiunto: “In pochi mesi abbiamo avuto rivolte nelle carceri con 14 morti, poliziotti feriti, evasi, 500 scarcerazioni di mafiosi, assassini, spacciatori e non si è capito di chi è la responsabilità.

Hanno scelto un accordo di potere, non so che poltrone hanno promesso a Renzi o ad altri”.

“I tamponi li paghi il governo”

A proposito dei tamponi Salvini afferma: “i test a pagamento sono ovunque non solo in Lombardia, alcuni esami sono gratuiti come è giusto e la cura del plasma che parte dalla Lombardia è un esempio” ma “è chiaro che se si fanno 10-15-20mila tamponi al giorno o ci dà soldi il governo, ed è quello che abbiamo chiesto, oppure le regioni e i comuni stanno esaurendo i quattrini”.