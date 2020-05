Uomini e Donne, Alchimista : chi è il corteggiatore di Giovanna Abate?

Lunedì 4 maggio, a uomini e donne torna la normalità con protagonisti in studio, sfilate e soliti colpi di scena. Un gioco con un'esplosione dopo due settimane di transizione in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno fatto conoscenza attraverso le chat. Un nuovo modo di intendere il corteggiamento con l'arrivo del misterioso pretendente nello studio.

Prima fu il turno di Sirius per Gemma, poi Alchimista, pretendente di Giovanna Abate. La tronista, infatti, scelse di incontrare il pretendente che con le parole riuscì a conquistarla, ottenendo così l'opportunità di raggiungere lo studio per i palesarsi dopo giorni di sole parole. Ma chi è l'alchimista?

Alchimista, che è il pretendente che Giovanna considera un genio

“Mi ha detto che questo lo avrebbe aiutato a farsi conoscere e conoscerci in modo diverso. Secondo me, sei pazzo e brillante ", ha detto Giovanna. Il misterioso pretendente riuscirà a conquistare la tronista anche attraverso gesti e sguardi? La risposta arriverà solo nei prossimi episodi di uomini e donne. Ma chi è veramente l'alchimista? Lui stesso si era descritto in uno degli episodi precedenti: "Oggi ho 26 anni e mezzo in abbondanza. Negli ultimi 3 anni ho vissuto e lavorato tra Formentera, Milano e Firenze. Tutto questo mi ha arricchito e insegnato così tanto che mi ha messo di fronte ai miei limiti e alle mie insicurezze, costringendomi a trovare la forza per continuare comunque senza scusarmi. Ho imparato a conoscere me stesso, ad apprezzare me stesso e ad accettare i miei difetti... mi sento un po 'come un leone in una gabbia ", ha detto.

Chi è in realtà un alchimista? Il costume e la maschera di Dalì gli coprivano il viso, rendendo difficile vedere anche un solo dettaglio per identificarlo. Finora ci sono diverse ipotesi avanzate: abbiamo parlato di Pierpaolo Pretelli e Manuel Galiano.

La conoscenza tra i due è nata attraverso messaggi e chat, ha continuato con un incontro in studio, anche se a distanza e con la faccia coperta. Questo è bastato a scatenare una bomba di curiosità tra gli spettatori in attesa di scoprire chi c'è davvero dietro la maschera. Il mistero sarà risolto nell'episodio dell'8 maggio, quando Giovanna scoprirà chi è davvero l'alchimista.

Fino ad ora non ha mai rivelato la sua identità e questo ha generato un aumento esponenziale della curiosità degli spettatori, che associavano la sua figura a quella di ex pretendenti come Angelo Tolletti. Nell'episodio del 13 maggio, Alchemist rivelerà la sua identità. Ma solo per Giovanna. Il pubblico non scoprirà ancora chi c'è dietro la maschera, a meno che non lo dica il tronista.

L'identità di Alchimista è attualmente nota solo a Giovanna, l'unica che ha visto il misterioso corteggiatore. La maschera di Dalí ha coperto il viso per diverse settimane, le ipotesi viaggiano velocemente e i nomi che sono stati fatti per dare una faccia al ragazzo mascherato ora sono molti.